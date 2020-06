Niemcy: SIG Sauer zawiesza produkcję broni w Eckernfoerde

Znany, niemiecki producent broni krótkiej i długiej na rynek cywilny i wojskowy, firma SIG Sauer z siedzibą w Eckernfoerde w Szlezwiku-Holsztynie, zawiesiła przejściowo produkcję w swoich zakładach w tej miejscowości. - Wszystkich pracowników zakładów odesłaliśmy do domu, na razie do końca tego tygodnia" - powiedział ich dyrektor Tim Castagne.

Nielegalne dostawy broni do Kolumbii

Powodem tej decyzji jest zabezpieczenie majątkowe w wysokości 7,4 mln euro, nałożone na firmę SIG Sauer we wtorek 16 czerwca przez prokuraturę w Kilonii. Poza zablokowaniem firmowego konta, prokuratura nakazała także opieczętować wszystkie maszyny i już wyprodukowane egzemplarze broni.

- Nie możemy przez to wywiązać się z naszych zamówień - skarżył się Castagne. Prokuratura w Kilonii zdecydowała się nakazać zabezpieczenie majątkowe w trybie profilaktycznym, ponieważ zakłady w Eckernfoerde miały zaprzestać produkcji broni do końca bieżącego roku.

Kolumbijski policjant wyposażony w pistolet SIG Sauer P226



W kwietniu 2019 roku sąd krajowy w Kilonii skazał trzech byłych menedżerów firmy SIG Sauer na kary więzienia w zawieszeniu i kary grzywny za niedozwolone dostawy broni do Kolumbii. Zdaniem prokuratury w Kilonii ten wyrok jest prawomocny. Kierownictwo firmy odwołało się do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe, który jeszcze nie zajął stanowiska. Warunkiem rozpoczęcia rozprawy rewizyjnej jest ściągnięcie z firmy SIG Sauer 11,1 mln euro, tyle bowiem, zdaniem sądu w Kilonii, wyniósł jej zysk z nielegalnej sprzedaży broni do Kolumbii.

Produkcja i tak ma być zakończona

Z tej sumy 7,4 mln euro przypada na zakłady w Eckernfoerde. Dyrektor Castagne zapowiedział, że firma zleci sprawdzenie zasadności objęcia jej zabezpieczeniem majątkowym, czy jego wysokość ustalono należycie i co jeszcze można uczynić w tej sprawie. Tim Castagne potwierdził przy tym, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, produkcja broni w zakładach w Eckernfoerde zostanie zakończona najpóźniej do końca bieżącego roku.

W zakladach tych pracuje obecnie blisko 130 pracowników. Wytwarza się w nich rocznie od 20 do 30 tysięcy pistoletów i karabinków sportowych najwyższej klasy. Decyzję ich zamknięcia kierownictwo firmy SIG Sauer uzasadnia tym, że w Niemczech nie widzi możliwości prowadzenia opłacalnej w przyszłości działalności gospodarczej. Znawcy tej branży wskazują, że SIG Sauer jest stale pomijany w przetargach na dostawy broni dla niemieckiej armii i policji, za to dobrze sobie radzą jego filie za granicą, zwłaszcza w USA.

SIG Sauer jest bardziej niż w Niemczech popularny w USA i Meksyku



Nielegalny eksport broni także do Meksyku?

Od kwietnia tego roku prokuratura w Kilonii prowadzi dodatkowo śledztwo przeciwko nieznanym jeszcze z nazwiska osobom z firmy SIG Sauer, odpowiedzialnym za nielegalne dostawy broni do Meksyku, niezależnie od wcześniejszych zarzutów dotyczących takich dostaw do Kolumbii. Z informacji zebranych przez dziennikarzy śledczych rozgłośni Suedwestrundfunk, amerykańska filia firmy SIG Sauer miała dostarczać pistolety także do Meksyku bez zezwolenia ze strony niemieckiego rządu.

Już teraz SIG Sauer, który należy w całości do niemieckiego koncernu L&O Holding, produkuje dużo broni w Stanach Zjednoczonych. Broń ta jest eksportowana później z USA do Meksyku, gdzie chętnie używają jej zarówno policjanci i żołnierze, jak i członkowie różnych organizacji przestępczych.

DW, DPA, EPD/jak