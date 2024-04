Niemcy. Setki sztuk broni w rękach skrajnych prawicowców

W 2022 r. 1051 niemieckich prawicowych ekstremistów posiadało co najmniej jedno pozwolenie na broń palną. W tym samym roku pozwolenia na broń palną cofnięto 181 podejrzanym – wynika z odpowiedzi rządu Niemiec na interpelację posłów partii "Lewica". Wśród osób posiadających legalnie broń jest około 400 tak zwanych Obywateli Rzeszy.

Według informacji rządu, w 2021 roku odsetek prawicowych ekstremistów posiadających broń był jeszcze wyższy. Pozwolenia na broń palną miało wtedy 1 561 podejrzanych o prawicowy ekstremizm i około 500 "Obywateli Rzeszy". Jednakże rząd podkreślił wówczas, że liczby te stale się zmieniają ze względu na "ciągłą aktualizację odpowiednich rejestrów danych w aktach organów ochrony konstytucji". Według danych rządowych od powstania w 2016 r. ekstremistycznych ruchów "Obywateli Rzeszy" i "Samorządowców" (niem. "Selbsverwalter") do końca grudnia 2022 r. cofnięto około 1 125 pozwoleń na broń.

23 tys. "Obywateli Rzeszy" w Niemczech

"Obywatele Rzeszy" to osoby, które nie uznają Republiki Federalnej Niemiec i jej demokratycznych struktur. Urząd Ochrony Konstytucji oszacował, że w 2022 r. w Niemczech było to około 23 tys. osób. W świetle tych danych, posłanka Partii Lewicy Martina Renner, powiedziała sieci redakcji RND, że władze muszą podjąć "konkretne działania przeciwko uzbrojonym nazistom i Obywatelom Rzeszy". Jak zaznaczyła, niebezpieczne jest to, że rząd Niemiec "nie podejmuje niezbędnych środków w dziedzinie prawa dotyczącego broni i grozi mu porażka".

"Obywatele Rzeszy" nie uznają państwowości Republiki Federalnej i posługują się wyrabianymi przez nich samych fantazyjnymi dokumentami Zdjęcie: Picture-Alliance/dpa/P. Seeger

Planowane surowsze przepisy dotyczące posiadania broni

Minister spraw wewnętrznych Niemiec Nancy Faeser (SPD) chce zaostrzyć przepisy dotyczące broni. W szczególności planuje, m. in. wprowadzenie zakazu posiadania półautomatycznej broni palnej oraz wymóg posiadania licencji na kusze.

Członkostwo w organizacji sklasyfikowanej przez Urząd Ochrony Konstytucji jako ekstremistyczna może prowadzić do cofnięcia pozwolenia na broń palną. Ponadto korzystanie ze strzelnic ma być dozwolone tylko w przypadku niektórych rodzajów broni, choć wielu ekspertów sceptycznie odnosi się do tych planów. Zmiany w prawie dotyczącym broni są nadal przedmiotem debaty w niemieckim rządzie koalicyjnym. W umowie koalicyjnej uzgodniono przegląd prawa dotyczącego broni, ale bez szczegółów dotyczących możliwych zmian. Prywatne posiadanie broni w pełni automatycznej jest już zabronione.

Ekstremiści w policji

Według innych doniesień, w Niemczech prowadzi się obecnie ok. 400 dochodzeń przeciwko funkcjonariuszom policjiw krajach związkowych pod zarzutem posiadania prawicowych poglądów ekstremistycznych i propagowania ideologii spiskowych. Informację tę podały "Stern" i RTL, powołując się na ankietę przeprowadzoną w 16 ministerstwach spraw wewnętrznych krajów związkowych. Dla komisarza policji federalnej Uli Grötscha (SPD), "uderzająca radykalizacja" funkcjonariuszy policji nie jest nowym problemem. - Mieliśmy już z tym do czynienia w Niemczech, gdzie były ukierunkowane próby - bardzo udane w tamtym czasie - infiltracji policji i sądownictwa - powiedział w wywiadzie dla stacji Bayerischer Rundfunk. Zakłada on, że AfD, między innymi, celowo próbuje radykalizować politycznie funkcjonariuszy policji. "Widzimy to bardzo konkretnie ze strony AfD", powiedział polityk SPD.

(DPA, tagesschau/ du)