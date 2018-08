Niemcy: Setki budów na autostradach. Rekordowe korki

Jazda po niemieckich autostradach. To musisz wiedzieć

Tylko niebo jest granicą

Niemcy słyną z doskonałej sieci bezpłatnych dróg szybkiego ruchu i autostrad. To zachęca do jazdy samochodem. Minimalny wiek wymagany do uzyskania prawa jazdy wynosi w Niemczech 17 lat, ale za kierownicą można zasiadać do czasu ukończenia 18 lat tylko w towarzystwie osoby dorosłej.