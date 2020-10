Niemcy: seria podpaleń w Marbach, osiem osób rannych, pół miliona euro strat

W nocy z piątku na sobotę (02./03.10.2020), około trzeciej nad ranem, policjanci w Marbach zauważyli, że ktoś obrzucił wejście na posterunek łatwopalną substancją. W tyym samym czasie świadkowie zgłosili policji, że w centrum miasta płonie kościół oraz że pożar trawi także jeden z budynków mieszkalnych.

Skuteczna akcja policji, nieznane motywy sprawcy

Do akcji ujęcia domniemanego podpalacza przystąpiło wielu miejscowych funkcjonariuszy. Udało im się go zlokalizować i zatrzymać. Sprawcą podpaleń okazał się 42-letni mężczyzna, który podczas zatrzymania miał wykrzykiwać hasła obrażające policjantów i wrogie wobec cudzoziemców. Uczestniczący w zatrzymaniu policjanci poinformowali, że mężczyzna był w stanie "wyjątkowo silnego wzburzenia emocjonalnego". Zachowywał się także agresywnie po przewiezieniu go na posterunek i rzucił w jedną z policjantek butelką po alkoholu.

Mężczyzna wcześniej nie wzbudzał zainteresowania miejscowej policji. Na wniosek prokuratury w Heilbronn jeszcze dziś ma zostać doprowadzony przed oblicze sędziego wydającego nakaz aresztowania, który zadecyduje o dalszym biegu sprawy.

Marbach: gaszenie jednego z pożarów

Wstępne wyniki podjętego natychmiast śledztwa wskazują na to, że sprawca użył samodzielnie wykonanych ładunków zapalających, które przypominają koktajle Mołotowa. Motywy działania podpalacza nie są na razie znane. Prowadzący śledztwo sprawdzają, czy nie cierpi on na zaburzenia psychiczne. Mniej prawdopodobne wydaje się, że kierował nim rasizm i wrogość wobec cudzoziemców, ale tego też w tej chwili nie można wykluczyć całkowicie.

Ośmiu poszkodowanych, pół miliona euro strat

Pożar posterunku udało się ugasić samym policjantom. Płomienie sięgały już dwóch metrów, przez co dwóch funkcjonariuszy zostało lekko rannych.

Także pożar ewangelickiego kościoła w Marbach został szybko ugaszony. W przypadku budynku mieszkalnego, położonego niedaleko kościoła, sprawa okazała się trudniejsza. Jego konstrukcja została tak silnie uszkodzona przez ogień, że grozi mu zawalenie. Pięciu mieszkańców domu udało się przenieść w bezpieczne miejsce. Czterech z nich oraz dwie inne osoby, które spontanicznie przyłączyły się od razu do gaszenia pożaru, zostało lekko rannych i trafiło do szpitala, gdzie udzielono im pierwszej pomocy.

Wskutek dużego stężenia tlenku węgla budynek nie nadaje sie obecnie do zamieszkania. Ośmioro jego mieszkańców zdążyło go w porę bezpiecznie opuścić.

Po pierwszych oględzinach podpalonego budynku policja stwierdziła, że wyrządzone przez sprawcę szkody opiewają na przynajmniej pół miliona euro. W przypadku kościoła wyceniono je na co najmniej 10 tys. euro.

(KNA, polizei-bw.de/jak)

