Niemcy: sceptycyzm wobec migracji, ale nie niechęć

W Niemczech rośnie sceptycyzm wobec zjawiska migracji. Według najnowszej analizy nie wynika to jednak z negatywnego stosunku do imigrantów, lecz z innych przyczyn.

W obliczu rosnącej liczby uchodźców w całych Niemczech rośnie zaniepokojenie negatywnymi skutkami imigracji. Wielu ludzi obawia się dodatkowych kosztów dla państwa opiekuńczego, braku mieszkań w aglomeracjach i problemów w szkołach. Tak wynika z opublikowanej właśnie w Gütersloh analizy Fundacji Bertelsmanna.

Według niej występują obecnie podobne zjawiska jak po kryzysie uchodźczym w latach 2015/16. Większość ankietowanych nadal odnosi jednak wrażenie, że samorządy i społeczeństwo życzliwie traktują zarówno imigrantów zarobkowych, jak i uchodźców przybywających do Niemiec. Fundacja przedstawiła opartą na reprezentatywnym sondażu analizę „Kultura gościnności w czasach kryzysu”.

Obawy i życzliwość

78 procent ankietowanych oczekuje dodatkowych kosztów dla państwa opiekuńczego, spowodowanych przez imigrację, 74 procent obawia się braku mieszkań w aglomeracjach, a 71 procent niepokoi się o problemy w szkołach.

Są to wyższe wskaźniki niż w porównywalnych sondażach w 2021 i 2019 roku. Osiągnęły podobny poziom jak w roku 2017, przy czym obawa o brak mieszkań wzrosła od tego czasu o 9 punktów procentowych.

78 procent badanych uważa, że osoby, które przyjeżdżają do Niemiec do pracy lub po naukę, są bardzo lub raczej życzliwie witane przez władze samorządowe. 73 procent dopatruje się takiej kultury gościnności u miejscowej ludności. 67 procent uczestników sondażu przypisuje życzliwe nastawienie do uchodźców samorządom, a 53 procent lokalnej ludności.

W długookresowym porównaniu wskaźniki te utrzymują się według Fundacji Bertelsmanna na stabilnym poziomie, co przemawia według niej za silną kulturą gościnności w społeczeństwie niemieckim.

Zalety i szanse migracji

– Rezultaty nasuwają wniosek, że wzrost sceptycyzmu wobec migracji nie wynika w głównej mierze z negatywnego stosunku do imigrantów – oświadczyła ekspertka Fundacji Bertelsmanna do spraw integracji, Ulrike Wieland. Sceptycyzm ten bierze się jej zdaniem przede wszystkim z obawy o gospodarczą i społeczną zdolność przyjmowania i integracji przybyszów.

Mimo wzrostu zaniepokojenia ankietowani widzą również zalety i szanse migracji dla społeczeństwa niemieckiego. 63 procent badanych uważa, że imigracja jest ważna dla napływu firm międzynarodowych (2021: 68 procent). 62 procent sądzi, że ograniczy ona nadmierne starzenie się niemieckiego społeczeństwa (2021: 65 procent). Ponadto większość (61 procent) jest zdania, że dzięki imigracji życie w Niemczech jest ciekawsze (2021: 66 procent). Pogląd, że uchodźcy są „tymczasowymi gośćmi”, o których integrację Niemcy nie powinny się starać, zyskał 27 procent poparcia, więc jest nadal reprezentowany przez mniejszość (2021: 20 procent).

Do celów analizy instytut badania opinii publicznej Verian przeankietował w Niemczech 2005 osób w wieku od 14 lat. Sondaż odbył się w dniach 18–25 października 2023 roku.

(pesz/KNA)

