Niemcy słabe w obronie przed dronami

Eksperci z think tanku Bundeswehry GIDS przeanalizowali rynek międzynarodowy oraz przebieg walk o Górski Karabach, gdzie w ubiegłym roku Azerbejdżan pokonał Armenię przy pomocy dronów.

„Mówiąc bardzo drastycznie: Gdyby Bundeswehra musiała walczyć z Azerbejdżanem w tym konkretnym konflikcie, nie miałaby żadnych szans - zauważa ppłk Michael Karl, ekspert GIDS ds. nowoczesnych działań wojennych i nowych technologii. "Z systemami broni, które były używane, takimi jak drony bojowe i drony kamikadze, nie bylibyśmy w stanie odpowiednio się bronić. Sam brak obrony przeciwlotniczej armii byłby naszą zgubą."

GIDS (German Institute for Defence and Strategic Studies) opiera się na współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Dowodzenia i Sztabu Niemieckich Sił Zbrojnych a Uniwersytetem Helmuta Schmidta/Uniwersytetem Bundeswehry w Hamburgu. Instytut bada problemy polityki bezpieczeństwa i doradza decydentom politycznym oraz przywódcom wojskowym.

Tylko nieuzbrojone drony

Aby Bundeswehra mogła przetrwać w nowoczesnym konflikcie, potrzebuje technologii, które Niemcy w zasadzie posiadają, ale które nie są wykorzystywane w wojsku. Dotychczas Bundeswehra wykorzystywała bezzałogowce jedynie do rozpoznania i obserwacji. Sojusznicy i potencjalni przeciwnicy dysponują uzbrojonymi dronami, które mogą być wykorzystywane do obserwacji terenu i dodatkowo odpalać zdalnie sterowane pociski.

Parada wojskowa w Baku (Azerbejdżan) po walkach o Górski Karabach z wykorzystaniem dronów

Według ppłk Karla drony kamikadze, czyli tzw. drony jednorazowe, same w sobie są bronią, czyli są uzbrojone w materiały wybuchowe. „Ale w przeciwieństwie do pocisków rakietowych, gdzie wprowadza się współrzędne celu, tego typu drony śledzą swój cel" - wyjaśnia Karl. Według niego, grupę takich dronów można zaprogramować do ataku na formację czołgów bojowych. Dzięki sztucznej inteligencji drony mogłyby również uczyć się i ostatecznie znajdować cel bez kontroli człowieka.

Kontrowersje wokół dronów

Ekspert widzi również niebezpieczeństwo w możliwościach, jakie otwiera to dla terroryzmu, ponieważ technologia ta jest obecnie powszechnie dostępna. Na przykład dostępny na rynku dron może zostać przebudowany i zaprogramowany tak, aby stał się dronem bojowym. „Nie chodzi tylko o ochronę naszych żołnierzy i kobiet przed dronami, chodzi również o ochronę cywilów".

Rzeczywistość wyprzedziła jednak ostrą debatę pomiędzy CDU/CSU i SPD na temat uzbrojenia Bundeswehry w drony. Samo uzbrojenie może już nie wystarczyć. Nawet Zieloni nie wykluczają kategorycznie użycia uzbrojonych dronów. Na internetowej konferencji partyjnej większość głosujących opowiedziała się za zbadaniem warunków, które to umożliwią, uzyskując jednak niwielką przewagę czterech głosów.

(dpa, rtr/sier)