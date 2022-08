Niemcy. Są pierwsze wyniki wody z Odry

Laboratorium krajów związkowych Berlina i Brandenburgii przekazało pierwsze wyniki badań próbek wody prowadzonych w związku z katastrofą ekologiczną na Odrze. Ich analiza nie wykazała „szczególnie wysokich wartości dla metali, takich jak rtęć” – poinformował Sebastian Arnold, rzecznik Ministerstwa Środowiska w Brandenburgii. Nie udało się dotąd też ustalić jednej przyczyny katastrofy ekologicznej.

– Wciąż niekompletne i niedokończone badania dotyczące substancji odżywczych nie dostarczyły jeszcze żadnych informacji wskazujących na pojedynczą przyczynę śmierci ryb w Odrze – przekazał Arnold agencji DPA. – W dalszym ciągu stwierdza się wysokie obciążenie solą i wysoką zawartość tlenu w wodzie.

Laboratorium bada teraz kolejne próbki wody pobrane w różnych dniach i różnych punktach pomiarowych. Po stronie brandenburskiej pobierane są one automatycznie w stacji we Frankfurcie nad Odrą w regularnych odstępach czasu, 1,5 metra pod powierzchnią wody. Zazwyczaj są one analizowane pod kątem temperatury wody, wartości pH czy zawartości tlenu. Teraz, jak wyjaśnił Sebastian Arnold, sprawdzane są także pod kątem wielu innych wartości, a także zawartości toksyn.

Wyniki z ostatnich 31 dni są na bieżąco wyświetlane na stronie internetowej Krajowego Urzędu Ochrony Środowiska Brandenburgii. Można z nich wyczytać, że wartości w rzece zmieniły się diametralnie 7 sierpnia. Zawartość tlenu, wartości pH, mętność i inne wartości poszybowały w górę, podczas gdy ilość azotanów znacznie spadła.

