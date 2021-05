Niemcy: Rzucali kamieniami w synagogę, palili izraelską flagę

Służby ochrony państwa w Nadrenii Północnej-Westfalii prowadzą dochodzenie w sprawie antyizraelskich incydentów w kilku miastach.

W Muenster kilkunastu mężczyzn jest podejrzanych o spalenie przed wejściem do synagogi izraelskiej flagi. Do incydentu miało dojść we wtorek wieczorem (11.05.21) – poinformowała lokalna policja, którą o zajściu powiadomili świadkowie. Funkcjonariusze zatrzymali 13 mężczyzn, czeka ich postępowanie z tytułu naruszenia ustawy o zgromadzeniach.

Kamieniami w synagogę

W Bonn z kolei uszkodzono kamieniami wejście do synagogi. Jeden z mieszkańców wezwał policję, ponieważ kilku młodych dorosłych atakowało wejście, a na chodniku wzniecili ogień.

Przed synagogą policja zarekwirowała trzy kartki papieru z „prawdopodobnie arabskimi znakami” oraz spaloną biało-niebieską flagę. Aresztowano tymczasowo trzech podejrzanych.

Również w innych niemieckich miastach doszło do antyizraelskich incydentów. Już w poniedziałek wieczorem urzędy ochrony państwa w Duesseldorfie wszczęły dochodzenie w związku z próbą uszkodzenia tablicy pamiątkowej w miejscu dawnej synagogi. Według policji nieznane osoby podłożyły ogień pod kamień pamiątkowy. Nie wyrządziły jednak żadnych szkód.

Eskalacja na Bliskim Wschodzie

Incydenty w Niemczech związane są z zaostrzającym się konfliktem między Izraelczykami a Palestyńczykami. W atakach rakietowych na Tel Awiw zginęły co najmniej trzy osoby. Izraelskie lotnictwo odpowiedziało bombardowaniem Strefy Gazy, zabijając – jak podają palestyńskie źródła – dziesiątki osób.

Strefa Gazy po izraelskim nalocie

Radykalna palestyńska organizacja Hamas poinformowała we wtorek wieczorem, że wystrzeliła ze Strefy Gazy 130 rakiet w kierunku Tel Awiwu i środkowego Izraela. Wzajemny ostrzał trwał jeszcze w nocy z wtorku na środę.

Według Ministerstwa Zdrowia w Strefie Gazy liczba zabitych Palestyńczyków wzrosła do 35, wśród ofiar jest 12 dzieci i trzy kobiety. 233 osoby zostały ranne. Izraelska armia podała, że zginęło co najmniej 20 członków islamistycznego Hamasu i Islamskiego Dżihadu, w tym wysocy rangą przedstawiciele.

Apel o deeskalację

Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas zdecydowanie potępił ataki rakietowe ze Strefy Gazy na Izrael. – To, że obecnie jeszcze dochodzi do takiej eskalacji przemocy, nie może być ani tolerowane, ani akceptowane – powiedział podczas wizyty w Rzymie. – W tej sytuacji Izrael ma prawo do samoobrony.

Rosja i USA zaapelowały do stron konfliktu na Bliskim Wschodzie o powstrzymanie przemocy. Dzisiaj Rada Bezpieczeństwa ONZ ma zebrać się na nadzwyczajnym posiedzeniu.

(DPA/dom)