Niemcy: rząd za przedłużeniem lockdownu

Obowiązujący w Niemczech lockdown spowodowany pandemią koronawirusa może zostać przedłużony o co najmniej dwa tygodnie. Jak donoszą niemieckie media, decyzja w tej sprawie prawdopodobnie zapadnie na dzisiejszym (19.1.2021) spotkaniu kanclerz Angeli Merkel z przedstawicielami poszczególnych landów.

Aktualne restrykcje obowiązują do końca stycznia. Teraz mowa jest o wydłużeniu lockdownu do 15 lutego. Ma na to nalegać szefowa niemieckiego rządu. Jak podaje agencja Reuters, pomysł nie wywołuje większego sprzeciwu przedstawicieli krajów związkowych i zapewne zostanie przyjęty.

Urząd kanclerski chce także, aby dopiero po 15 lutego stopniowo otwierać szkoły w Niemczech. Mało prawdopodobny jest z kolei nakaz używania w komunikacji miejskiej i na zakupach masek ochronnych klasy FFP2. Taki przepis obowiązuje już w Bawarii, ale raczej nie zostanie wprowadzony w całych Niemczech. Władze chcą jednak ukrócić używanie masek materiałowych i nakazać używanie jednorazowych maseczek medycznych, choć niekoniecznie klasy FFP2.

Więcej pracy zdalnej

Władze Niemiec zamierzają zaostrzyć przepisy dotyczące pracy z domu. Jak podaje agencja AFP, ministerstwo gospodarki chce zobowiązać pracodawców do organizacji pracy zdalnej we wszystkich przypadkach, w których jest to możliwe.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel

W medialnych doniesieniach nie słychać na razie o planach wprowadzenia godziny policyjnej ani kontroli granicznych, o czym spekulowano w ostatnich dniach. Oficjalnie decyzje rządu i władz landów zostaną ogłoszone na konferencji prasowej we wtorek późnym popołudniem.

Z danych Instytutu Roberta Kocha wynika tymczasem, że liczba nowych zachorowań na koronawirusa nie rośnie już w tak szybkim tempie jak w ostatnich tygodniach. W ciągu ostatniej doby odnotowano w Niemczech 11.369 nowych przypadków choroby. To o prawie 1400 mniej niż przed tygodniem.

W ramach walki z koronawirusem w Niemczech zamknięte są sklepy – z wyjątkiem tych sprzedających artykuły pierwszej potrzeby. Nie działają także restauracje, obiekty sportowe czy kulturalne. Mieszkańcy regionów, w których siedmiodniowy wskaźnik zakażeń na 100.000 mieszkańców przekracza 200, mogą poruszać się jedynie w promieniu 15 kilometrów od miejsca zamieszkania. W celu ograniczenia kontaktów można spotkać się tylko z jedną osobą spoza własnego gospodarstwa domowego.

(reuters,afp/szym)