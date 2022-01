Niemcy. Rząd wzywa Kościół do rozliczeń

Niemiecki rząd wezwał w piątek (21.01.2022) Kościół katolicki do całościowego i przejrzystego rozliczenia przypadków nadużyć seksualnych wśród duchownych. To reakcja na opublikowany dzień wcześniej raport w sprawie molestowania seksualnego w archidiecezji Monachium i Fryzyngi, w którym zarzucono m.in. emerytowanemu papieżowi Benedyktowi XVI, byłemu biskupowi Monachium, brak należytej reakcji na przypadki molestowania przez podlegających mu duchownych.

Według rzeczniczki kanclerza Olafa Scholza, raport po raz kolejny „we wstrząsający sposób” wyraźnie pokazuje skalę nadużyć seksualnych i naruszenia obowiązków przez hierarchów kościelnych.

– Nadużycia oraz to, jak obchodzono się z tymi czynami, wywołują konsternację. Tym bardziej pilne są teraz całościowe wyjaśnienie i rozliczenie – powiedziała rzeczniczka. I podkreśliła, że dla niemieckiego rządu dobro dzieci oraz skuteczna ochrona przed molestowaniem seksualnym ma „najwyższy priorytet”.

Śledztwo prokuratury

Także niemiecki resort sprawiedliwości podkreślił, że „nie chodzi tu o czysto wewnętrzne sprawy Kościoła”. Tam, gdzie jeszcze dziś istnieją punkty zaczepienia dla wszczęcia postępowania, organy ścigania muszą podjąć czynności i konsekwentnie je prowadzić, podkreślił przedstawiciel ministerstwa, cytowany przez agencję DPA.

Take działania podjęła już prokuratura w Monachium. Jak poinformowała, bada 42 wymienione w raporcie przypadki niezgodnej z prawem postawy osób odpowiedzialnych w Kościele. Już w sierpniu 2021 roku kancelaria Westpfal Spilker Wastl, która sporządziła raport, przekazała go do dyspozycji prokuraturze, nie ujawniając nazwisk osób, które może on obciążać. Jeżeli potwierdzą się podejrzenia, że prawo mogło zostać złamane przez osoby odpowiedzialne, to prokuratura wystąpi do kancelarii o przekazanie odpowiednich dokumentów, poinformowała rzeczniczka Anne Leiding.

Emerytowany papież Benedykt XVI

Z kolei zarówno Centralny Komitet Niemieckich Katolików (ZdK) jak i pełnomocnik rządu ds. molestowania seksualnego Johannes-Wilhelm Roerig wezwali instytucje państwa i polityków do wywarcia wpływu na proces rozliczenia skandalu w Kościele. – Nie sądzę już, że Kościół sam poradzi sobie z rozliczeniami – powiedziała przewodnicząca ZdK Irme Stetter-Karp w rozmowie z Inforadiem rbb. Zaproponowała powołanie specjalnej komisji w parlamencie. Roerig zauważył zaś, że dotychczas polityka była powściągliwa, jeżeli chodzi o rozliczenia nadużyć seksualnych w Kościele. Jego zdaniem utworzona w 2016 roku komisja federalna ds. rozliczeń przypadków molestowania seksualnego powinna też uzyskać „rzeczywiste prawa kontrolne, doradcze i śledcze”.

Papież: sprawiedliwość dla ofiar

Dzień po publikacji w Monachium raportu, w pośredni sposób nawiązał do niego w Watykanie papież Franciszek. Podkreślił on konieczność restrykcyjnego stosowania przepisów prawa w walce z przypadkami nadużyć seksualnych w Kościele. – Z boską pomocą, stosując ze szczególną uwagą i surowością przewidziane prawo kanoniczne, Kościół idzie do przodu w wypełnianiu zobowiązania, by oddać sprawiedliwość ofiarom molestowanym przez naszych członków – powiedział Franciszek w piątek (21.01.2022) na audiencji dla przedstawicieli Kongregacji Nauki Wiary w Pałacu Apostolskim.

Wskazał także na reformy, które mają ułatwić pociągnięcie do odpowiedzialności winnych nadużyć. – Samo to nie wystarczy, aby powstrzymać to zjawisko, ale stanowi ważny krok w stronę przywrócenia sprawiedliwości, zadośćuczynienia za skandal i nawrócenia sprawców” – powiedział Franciszek, cytowany przez agencję DPA.

Agencja zaznacza, że papież nie odniósł się wprost do monachijskiego raportu. Nie jest to pierwsze w Niemczech tego rodzaju opracowanie, ale ten raport wywołał szczególne zainteresowanie i szok. Eksperci obciążają bowiem emerytowanego papieża Benedykta XVI. W latach 1977-1982 kardynał Joseph Ratzinger kierował diecezją. Raport zarzuca mu bezczynność w czterech przypadkach nadużyć seksualnych ze strony duchownych.

Autorzy raportu zidentyfikowali 235 domniemanych sprawców nadużyć seksualnych w latach 1945-2019. Spośród nich 173 to księża. Liczba ofiar wyniosła 497, z czego 247 stanowili mężczyźni, a 182 kobiety. Nie udało się ustalić płci 68 osób. Ucierpiały głównie dzieci i młodzież płci męskiej.

DPA/widz