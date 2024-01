Niemcy. Rząd wprowadza pakiet oszczędnościowy do budżetu

Obranie przez rząd Olafa Scholza kursu oszczędnościowego podyktowane było po orzeczeniu Federalnego Trybunału Konstytucyjnego koniecznością pokrycia luki finansowej w budżecie rzędu 60 miliardów euro.

Droższe bilety lotnicze

Dlatego od maja br. ma zostać wprowadzony wyższy podatek od biletów lotniczych. W zależności od celu podróży ma on wzrosnąć o prawie jedną piątą, tj. od 15,53 do 70,83 euro od pasażera. Podatek od biletów dotyczy wszystkich pasażerów startujących z niemieckich lotnisk. Opłaty te muszą pokrywać linie lotnicze, które z kolei koszty te mogą przenieść na pasażerów. Rząd szacuje, że dzięki wyższym stawkom podatkowym w 2024 roku uzyska dodatkowe wpływy w wysokości około 400 milionów euro.

Pomimo protestów rolników rząd wprowadził także kontrowersyjne cięcia dotacji dla nich. Ulga podatkowa przy rolniczym oleju napędowym ma być stopniowo zniesiona. W projekcie uzasadniono, że „stanowi to szczególny wkład w redukcję szkodliwych dla klimatu subwencji”.

Dotychczas gospodarstwa rolne mogły częściowo odzyskiwać podatek energetyczny od oleju napędowego dzięki rekompensacie w wysokości 21,48 eurocentów za litr. Pierwotnie koalicja rządowa planowała natychmiastowe całkowite wstrzymanie tej subwencji udzielanej rolnikom od 1951 roku.

Obecnie dotknięte tym gospodarstwa otrzymają więcej czasu na dopasowanie się. W tym roku subwencje zostaną zredukowane o 40 procent, a w latach 2025 i 2026 kolejno o kolejne 30 procent. W 2026 roku nie będzie już żadnych dotacji.

Wycofanie zwolnienia od podatku drogowego

Już w zeszłym tygodniu rządwycofał się z planowanego zniesienia zwolnienia z podatku drogowego dla rolników. Prawdopodobnie uczynił to także w odpowiedzi na gwałtowne protesty tej branży. W poniedziałek, 8 stycznia, tysiące rolników, kierowców autobusów i ciężarówek ponownie protestują w całym kraju.

Rząd Olafa Scholza planuje także zniesienie bonusu do zasiłku obywatelskiego w wysokości 75 euro miesięcznie. Został on wprowadzony dla szkoleń, które nie prowadzą do uzyskania kwalifikacji zawodowych. Szkolenia prowadzące do uzyskania takich kwalifikacji będą nadal wspierane kwotą 150 euro miesięcznie. Za zdane egzaminy nadal przewidziane są dodatkowe premie.

Dla wyrównania udziału finansowego rządu w latach 2020 i 2021, Federalna Agencja Pracy ma zwrócić z końcem roku 2024 i 2025 po 1,5 miliarda euro, a na koniec lat 2026 i 2027 po 1,1 miliarda euro. Ponadto rząd ogranicza swój wkład w składki do ubezpieczenia emerytalnego na lata 2024-2027 o łączną kwotę 600 milionów euro rocznie.

Projekt budżetu federalnego na rok 2024 ma zostać przyjęty przez Bundestag pod koniec stycznia. Przed tym, w połowie stycznia, komisja budżetowa ma głosować nad zmianami. Projekt budżetu może zostać zaakceptowany przez Bundesrat na początku lutego, jednak w trakcie procedury parlamentarnej są jeszcze możliwe zmiany.

