Niemcy. Ruszył proces mężczyzny podejrzanego o zabójstwo. Nie chciał założyć maseczki

Pięćdziesięciolatkowi zarzuca się, że we wrześniu ubiegłego roku zabił 20-letniego Alexa W., który był wtedy pracownikiem pomocniczym na stacji benzynowej w Idar-Oberstein w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat w zachodnich Niemczech.

Według śledczych mężczyzna robił na stacji zakupy i w pewnym momencie wywiązała się dyskusja pomiędzy nim i 20-latkiem. Spór dotyczył tego, iż klient nie miał założonej wymaganej w tym miejscu maseczki. Oskarżony miał opuścić stacje i po chwili wrócić z rewolwerem, z którego miał strzelić pracownikowi stacji w głowę.

Oskarżony nie był wcześniej notowany przez policję

Następnego dnia rano mężczyzna, który nie był wcześniej karany, został aresztowany i podczas pierwszego przesłuchania obszernie opisał to, co zrobił, przyznając sie do winy. Następnie skorzystał ze swojego prawa do milczenia, ale nie wycofał ze wcześniejszych zeznań.

Działał „podstępnie i z niskich pobudek”

Obecnie oskarżony przebywa w areszcie. Według ustaleń prokuratury 50-latek miał „od dłuższego czasu czuć się obciążony nałożonymi restrykcjami w celu zwalczania pandemii koronawirusa” i dlatego miał zdecydować się na taki krok, by „dać wyraz” swoim odczuciom. Pracownika stacji benzynowej w Idar-Oberstein miał obarczyć „współodpowiedzialnością za całą sytuację, ponieważ ten miał egzekwować przepisy pandemiczne”. Zaznaczono także, że domniemany sprawca działał „podstępnie i z niskich pobudek”. Mężczyźnie postawiono również zarzut nielegalnego posiadania broni.

Po odczytaniu aktu oskarżenia przed sądem w Bad Kreuznach zarządzono godzinną przerwę. Chodziło o to, by obrońcy zapoznali się z aktami Prokuratury Generalnej w Koblencji, które dopiero co zostały przedłożone. Zgodnie ze stanowiskiem prokuratury obszerna dokumentacja wpłynęła dopiero w czwartek (17.3.22). Obrońcy nie kryli zaskoczenia takim rozwojem sprawy. W dokumentach tych mają być zawarte protokoły z czatu i ich ocena.

Przy stacji benzynowej, na której doszło do tragedii, ludzie składali kwiaty i zapalali znicze

Zbrodnia ta wywołała przerażenie w całych Niemczech. W październiku ubiegłego roku ponad 1700 osób wzięło udział zdalnie i na miejscu w spotkaniu poświęconym pamięci Alexa W.

