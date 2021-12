Niemcy. Rusza akcja szczepienia młodszych dzieci

W tym tygodniu Niemcy rozpoczynają akcję szczepienia na COVID-19 dzieci w wieku 5-11 lat. Niemieckie ministerstwo zdrowia ogłosiło rozpoczęcie dostaw szczepionki BioNTech/Pfizer, specjalnie opracowanej dla tej grupy wiekowej. Poza gabinetami pediatrycznymi będzie można zaszczepić dzieci w publicznych punktach szczepień, ale nie wszędzie. W niektórych miejscach planowane są również specjalne akcje – w Berlinie m.in w zoo i w muzeum nauk przyrodniczych, w Hanowerze na stadionie piłkarskim klubu Hannover 96 i w ogrodzie zoologicznym. Istnieją jednak różnice co do terminu rozpoczęcia kampanii.

Według informacji ministerstwa zdrowia ponad 2,2 miliona dawek szczepionki dla dzieci zostanie rozdysponowanych do hurtowni farmaceutycznych. Ponadto istnieją jeszcze kontyngenty dla poszczególnych krajów związkowych. Gabinety lekarskie zamawiają szczepionki poprzez apteki. Z danych ministerstwa wynika, że na ten tydzień lekarze w Niemczech zamówili 800 tys. dawek preparatu dla dzieci.

Komisja ekspertów ostrożna

W Niemczech standardem medycznym i ważną wytyczną dla lekarzy są zalecenia eksperckiej Stałej Komisji ds. Szczepień (STIKO). W ubiegłym tygodniu komisja ta zaleciła, by na COVID-19 szczepić jedynie te dzieci w wieku od pięciu do jedenastu lat, które mają choroby współistniejące albo kontakt z pacjentami wysokiego ryzyka. Zdrowe dzieci również mogą być szczepione na życzenie i po konsultacji lekarskiej. Przewodniczący STIKO Thomas Mertens, uzasadnił ograniczenie zalecenia szczepień dla dzieci w wieku 5-11 lat brakiem danych. Kluczowe badania nad niżej dozowaną szczepionką dla dzieci były zbyt małe, aby wykluczyć bardzo rzadkie działania niepożądane. – Z punktu widzenia STIKO nie ma obecnie danych, potrzebnych do wydania zalecenia do szczepienia wszystkich dzieci – tłumaczył wirusolog. – Nie ma bezpośrednich dowodów na istnienie ryzyka związanego ze szczepieniem w tej grupie wiekowej, ale nie ma też wystarczającej pewnej bazy danych, aby jednoznacznie ocenić bezpieczeństwo szczepień – dodał.

Opublikowane 9 grudnia stanowisko STIKO nie jest jeszcze ostateczną decyzją. Nadal trwają konsultacje ze stowarzyszeniami zawodowymi i instytucjami krajów związkowych.

Przygotowania w toku

Dla minister edukacji Bettiny Stark-Watzinger szczepienie dzieci to istotny wkład w zapewnienie otwartych szkół i zajęć lekcyjnych. Sekretarz generalna konferencji ministerstw edukacji Katharina Swinka apeluje o utworzenie mobilnych zespołów szczepień w szkołach oraz lepszego informowania o szczepieniach.

Akcja szczepienia dzieci w Izraelu

Prezes Federalnego Stowarzyszenia Lekarzy Publicznej Służby Zdrowia (BVÖGD) Ute Teichert, uważa, że w dłuższej perspektywie czasowej właściwe byłyby szczepienia dzieci w szkołach i przedszkolach, na przykład w przypadku szczepień przypominających.

Jak zakłada przewodniczący stowarzyszenia zawodowego pediatrów Thomas Fischbach, w akcji szczepień dzieci będzie uczestniczyć większość pediatrów. „Przygotowania są w dużej mierze zakończone, ponieważ spodziewano się takiej rekomendacji STIKO” – powiedział Fischbach w wywiadzie dla dziennika „Rheinische Post”.

Upominek za szczepienie

Poszczególne kraje związkowe różnie organizują akcję szczepień. W Bawarii dzieci od piątego roku życia będą mogły być szczepione w centrach i gabinetach lekarskich od środy, 15 grudnia, pod warunkiem, że zostaną dostarczone szczepionki – poinformował bawarski minister zdrowia Klaus Holetschek. W Bawarii ośrodki szczepień zamówiły około 240 tys. dawek preparatu. – Zwróciliśmy się do punktów szczepień, aby zaoferowały specjalne terminy szczepień rodzinnych – powiedział Holetschek. Ponadto ośrodki mają być urządzone w sposób przyjazny dzieciom. Dzieci mają np. otrzymać małe upominki, takie jak kredki.

W Nadrenii Północnej-Westfalii szczepienia młodszych dzieci w ośrodkach szczepień mają rozpocząć się od piątku, 17 grudnia, ale pediatrzy rozpoczną je w gabinetach już dzisiaj.

W Bremie zorganizowano centralny punkt szczepień dla dzieci w wieku 5-11 lat, który rozpocznie działalność we wtorek. Na miejscu można będzie skonsultować się z pediatrami, a dzieci znajdą opracowane specjalnie dla nich materiały informacyjne. W Bremie nie przewiduje się na razie mobilnych szczepień dla dzieci.

W Nadrenii-Palatynacie cała akcja dla najmłodszych ruszy z kolei w czwartek, ale od 1 grudnia rodzice mogą rejestrować swoje dzieci online lub za pośrednictwem infolinii.

W Badenii-Wirtembergii szczepić będą pediatrzy w swoich gabinetach. Oprócz tego planowane są specjalne akcje w powiatach i klinikach. Podobnie będzie w Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

W Berlinie szczepionki dla dzieci będą oferowane w trzech landowych ośrodkach szczepień i rozpoczną się w środę. Planowane są także szczepienia w szkołach podstawowych przez mobilne zespoły, a na przyjęcie dawki można się będzie umówić także w okresie świąt Bożego Narodzenia.

Dzieci w wieku 5-11 lat mają one otrzymać jedną trzecią dawki przeznaczonej dla nastolatków i dorosłych. Przewidziane są także dwa szczepienia w odstępie od trzech do sześciu tygodni.

