Niemcy: rusza akcja bezpłatnych testów na koronawirusa

W walce z pandemią koronawirusa Niemcy wprowadzają od tej soboty (01.08.2020) bezpłatne i dobrowolne testy dla wszystkich osób wracających do kraju z zagranicy. Podróżni mogą poddać się darmowym testom do 72 godzin po powrocie do Niemiec, nawet jeśli nie mają objawów choroby. Rozporządzenie w tej sprawie wydał minister zdrowia Jens Spahn.

Szef resortu zdrowia zaapelował, aby korzystać z tych możliwości. – Kto wraca z podróży powinien się przebadać. Dobrowolnie i darmowo – powiedział. Minister dodał, że rosnąca liczba nowych zachorowań na koronawirusa jest wyraźnym sygnałem ostrzegawczym. – Wirus nie ma wakacji – podkreślił.

Trzy dni na test

Bezpłatny test można zrobić w ciągu 72 godzin od powrotu do Niemiec, czyli przez trzy dni. Pobieranie próbek będzie odbywać się na lotniskach, dworcach, niektórych przejściach granicznych, w oddziałach niemieckiego sanepidu i niektórych przychodniach lekarskich. Uruchomiono też specjalną infolinię z informacjami, gdzie znajduje się najbliższy punkt testowy.

Aby udowodnić, że faktycznie wróciło się z zagranicy należy pokazać bilet czy rachunek za nocleg albo w inny sposób potwierdzić podróż. Bezpłatny będzie też drugi test dla tej samej osoby. W zależności od obciążenia centrów testowych, wyniki mają być znane w ciągu 24 do 48 godzin, obiecuje ministerstwo zdrowia.

Akcja zostanie sfinansowana ze środków powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, ale władze zasygnalizowały już, że niemieckie kasy chorych mogą liczyć na wsparcie ze strony budżetu centralnego.

Testy także przymusowe

Od przyszłego tygodnia w Niemczech zostaną wprowadzone obowiązkowe testy na koronawirusa dla osób powracających z terenów uznanych za obszary ryzyka. Są wśród nich m.in. USA, Ukraina, Rosja, Pakistan, Meksyk, Brazylia, Bośnia i Hercegowina, Kosowo czy Izrael. Obszarem ryzyka są także niektóre regiony w północnej Hiszpanii oraz Luksemburg. Już teraz osoby wracające z tych krajów i regionów muszą poddać się 14 dniowej kwarantannie.

Z najnowszych, sobotnich danych Instytutu Roberta Kocha wynika, że ubiegłej doby w Niemczech stwierdzono 955 nowych przypadków choroby. Minister gospodarki Niemiec Peter Altmeier opowiedział się za zaostrzeniem kar dla osób, które nie przestrzegają obowiązujących obostrzeń. – Kto świadomie naraża innych, musi liczyć się z tym, że będzie to dla niego oznaczało poważne konsekwencje – powiedział.

