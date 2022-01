Niemcy rozważają skrócenie okresu kwarantanny

Minister zdrowia Niemiec Karl Lauterbach (SPD) liczy na szybką decyzję w sprawie skrócenia okresu kwarantanny w przypadku zakażeń koronawirusem. W wywiadzie udzielonym w niedzielę wieczorem stacji RTL/ntv Lauterbach potwierdził, że pod koniec tygodnia „z pewnością zapadną nowe decyzje”, aby fala zakażeń spowodowana mutacją omikron nie była zbyt duża. Polityk zdradził, że ewentualne decyzje będą dotyczyć nie tylko skrócenia okresu kwarantanny, ale i chociażby pytania, jakie ograniczenia dotyczące wzajemnych kontaktów są właściwe.

Kwestią otwartą pozostaje, czy Lauterbach opowiada się jedynie za skróceniem okresu kwarantanny dla tych, którzy mieli kontakt z osobą zakażoną, czy też za krótszymi okresami izolacji dla samych zakażonych koronawirusem. Należy chociażby wyjaśnić, czy i w jakim stopniu należy zmienić zasady dotyczące osób, które otrzymały szczepienia przypominające. Minister zdrowia Bawarii Klaus Holetschek (CSU) wspomniał ostatnio o ewentualnym zwolnieniu z kwarantanny osób po trzeciej dawce szczepionki, które miały kontakt z osobą zakażoną koronawirusem.

Lauterbach zmartwiony sytuacją osób niezaszczepionych

W najbliższy piątek rząd Niemiec i landy chcą zdalnie rozmawiać o dalszej strategii postępowania w pandemii. Lauterbach wyraźnie zaznaczył, że w związku z rozprzestrzenianiem się wysoce zakaźnego wariantu omikron w Niemczech nie należy zwlekać. „Liczba infekcji będzie gwałtownie wzrastać. Dotknie to wiele niezaszczepionych osób, które nie są chronione. Bardzo mnie to martwi” – przyznał minister zdrowia Niemiec.

Minister zdrowia Niemiec Karl Lauterbach (SPD)

Przed świętami Bożego Narodzenia eksperci doradzający rządowi Niemiec w kwestii postępowania z pandemią, ostrzegali przed skrajnym obciążeniem systemu opieki zdrowotnej i całej infrastruktury krytycznej, takiej jak kliniki, straż pożarna i zaopatrzenie w energię elektryczną, gdyby wiele osób zachorowało w tym samym czasie lub musiało być równocześnie na kwarantannie. Inne kraje, w których wariant omikron jest bardzo rozpowszechniony, takie jak USA czy Wielka Brytania już złagodziły swoje przepisy.

Wraz z rozprzestrzenianiem się wariantu omikron istnieje coraz większe prawdopodobieństwo, że gwałtownie wzrośnie również liczba osób na kwarantannie, które miały kontakt z osobą zakażoną. Inaczej niż w przypadku innych mutacji koronawirusa, w przypadku omikronu Instytut Roberta Kocha (RKI) zaleca każdorazowo kwarantannę i to „również dla tych, którzy mieli kontakt z osobą zakażoną i są w pełni zaszczepieni albo przebyli już chorobę”.

Krótsza kwarantanna

Wielka Brytania i USA już skróciły czas trwania kwarantanny dla osób zakażonych bez objawów po to, by zapobiec nagłym niedoborom personelu w obszarach, które są niezbędne do zapewnienia podstawowej opieki i bezpieczeństwa.

Hiszpania i Portugalia skróciły okres kwarantanny dla osób bezobjawowych z dziesięciu do siedmiu dni. Pewną rolę odgrywają również wskazania, że omikron rzadziej prowadzi do ciężkiego przebiegu choroby. „Omikron różni się od wcześniejszych wariantów, dlatego należy dostosować zasady kwarantanny” – powiedział rzecznik grupy parlamentarnej CDU/CSU w Bundestagu Tino Sorge (CDU) w rozmowie z „Die Welt”. „Spodziewamy się nowej dynamiki z bardzo wieloma infekcjami, w tym jednak wieloma łagodnymi przebiegami” choroby. Dodał, że w takiej sytuacji należy zadbać o to, by nie sparaliżować gospodarki i krytycznej infrastruktury. „Dlatego też sensowna byłaby kwarantanna dla niektórych osób, które miały kontakt z osoba zakażoną. Częste testy mógłby tu być pomocą”.

Karl Lauterbach spodziewa się, że wariant omikron wkrótce stanie się powszechny w całych Niemczech. W Szlezwiku-Holsztynie już tak się stało. Dlatego rząd tego landu od wtorku (4.1) zaostrza zasady związane z pandemią.

W cieniu obaw związanych z koronawirusem w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Brandenburgii, Berlinie, Saksonii i Nadrenii-Palatynacie rozpoczęła się w poniedziałek szkoła. Jutro do szkół ruszą także uczniowie w Kraju Saary, a w środę w Hamburgu i – w zależności od decyzji szkół – także w Turyngii.

Ekspert Zielonych ds. zdrowia Janosch Dahmen zażądał przeprowadzania codziennych testów PCR w szkołach. W rozmowie z „Rheinische Post” i grupą medialną Funke powiedział, że jest to najskuteczniejsza metoda pozwalająca na wykrycie ognisk infekcji.

(DPA/gwo)

