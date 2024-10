Niemcy. Rozbito platformę z pornografią dziecięcą

To było „potężne uderzenie” w pornografię dziecięcą – ogłosiły we wtorek (8.10.2024) władze niemieckiego landu Nadrenia Północna-Westfalia. Po policyjnej akcji, przeprowadzonej we wrześniu w sześciu krajach związkowych Niemiec, zlikwidowano ukrytą w darknecie platformę internetowa z pornografia dziecięcą, która miała setki tysięcy użytkowników. Zatrzymano sześć osób, a ilość dowodów zebranych w trakcie przeszukań jest „porażająca” – powiedział minister spraw wewnętrznych Nadrenii Północnej-Westfalii Herbert Reul.

W sumie skonfiskowano 1517 przedmiotów, takich jak laptopy i telefony komórkowe. Same płyty DVD i kasety wideo wypełniły 94 kartony, choć na razie nie jest jasne, czy wszystkie te materiały mają związek z dochodzeniem. Ich analiza potrwa; tylko w przypadku jednego podejrzanego do przejrzenia jest 13,5 terabajta danych.

Forum dla pedofili

Według ministra platforma od 2019 roku stanowiła forum dla pedofili. Zatrzymani przebywają w areszcie śledczym, w większości chodzi o osoby kierujące platformą. Są to mieszkańcy sześciu landów Niemiec: Szlezwika-Holsztynu, Badenii-Wirtembergii, Dolnej Saksonii, Nadrenii-Palatynatu, Nadrenii Północnej-Westfalii oraz Bawarii. Najmłodszy ma 43 lata, a najstarszy 69 lat.

Także za granicą trwają śledztwa przeciwko kolejnym podejrzanych. – Nie ma kontynentu, który nie byłby tym objęty – powiedział na konferencji prasowej kierujący zespołem śledczym Kai-Arne Gailer. Zaapelował do użytkowników platformy o pomoc w śledztwie i okazanie skruchy.

Platforma była wykorzystywana „tylko i wyłącznie” do bezpłatnego gromadzenia i rozpowszechniania materiałów pornograficznych z udziałem dzieci i młodzieży – dodał Gailer. Ofiarami przestępstw, widocznych na materiałach, były wyłacznie dziewczeta. Nie podano informacji na temat ich liczby.

(AFP, DPA/ widz)

Lubisz nasze artykuły? Zostań naszym fanem na facebooku! >>