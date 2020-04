Niemcy: rozbita domniemana komórka terrorystyczna IS

Nakazy aresztowania przeciwko czterem obywatelom Tadżykistanu sędzia śledczy Trybunału Federalnego ds. Cywilnych i Karnych wystawił 9 kwietnia. W środę (15.04.2020) wczesnym rankiem podejrzani zostali zatrzymani.

Policja i siły specjalne Nadrenii Północnej-Westfalii (NRW) aresztowały mężczyzn w ich mieszkaniach w Essen, Neuss, Siegen i powiecie Heinsberg. Dodatkowo zostały przeprowadzone rewizje w sześciu obiektach na terenie NRW.

Kontakty do Syrii i Afganistanu

Na czterech aresztowanych i piątym, który już od marca 2019 przebywa w areszcie śledczym, ciąży zarzut utworzenia w Niemczech komórki terrorystycznej pod egidą tzw. Państwa Islamskiego (IS).

Zgodnie z informacjami Prokuratury Federalnej dżihadyści związali się z IS w styczniu 2019. Pierwotnie zamierzali wyjechać do Tadżykistanu, by tam w ramach „zbrojnego dżihadu” prowadzić walkę przeciwko rządowi.

Odstąpili jednak od tego zamiaru i w zamian planowali przeprowadzić zamachy terrorystyczne w Niemczech. Odpowiednie instrukcje mieli otrzymać od dwóch wysoko postawionych członków przywództwa IS w Syrii i Afganistanie, z którymi byli w ciągłym kontakcie.

Na oku już potencjalne ofiary

Według Prokuratury Federalnej celem zamachów miały być placówki sił amerykańskich w Niemczech, ale i osoby prywatne. Planowany był na przykład zamach na osobę, która publicznie wyraziła krytyczne, w opinii dżihadystów, poglądy na temat islamu. Jeden z podejrzanych miał już zlokalizować potencjalną ofiarę zamachu.

Aresztowani dysponowali już ostrą bronią i amunicją. Ponadto zamówili przez Internet komponenty do produkcji tzw. niekonwencjonalnych urządzeń wybuchowych i zapalających. Zamówienia zostały sfinansowane z darowizn zebranych w Niemczech.

