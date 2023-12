Niemcy: Rośnie zagrożenie powodziowe

Temperatury w Niemczech rosną, w wielu regionach nie przestaje padać deszcz, topnieje śnieg – to wszystko może doprowadzić do powodzi w części kraju. Szczególnie w niektórych regionach Bawarii, Badenii-Wirtembergii, Saksonii-Anhalt i Hesji władze od weekendu spodziewają się już powodzi. – To nie jest niczym nadzwyczajnym dla tej pory roku – tłumaczy rzecznik Służby Powodziowej (HND) w Niemczech.

Eksperci Niemieckiej Służby Meteorologicznej (DWD) szacują, że zagrożenie powodziowe utrzyma się w Bawarii przez kilka dni. Ponadto przez Bawarię przemieszcza się kilka obszarów niskiego ciśnienia, przynosząc ze sobą deszcz. DWD spodziewa się spadku temperatur od piątku. Deszcz może następnie ponownie zamienić się w śnieg.

W Badenii-Wirtembergii służby z kolei oczekują takiego wzrostu poziomu wód w pojedynczych dopływach Dunaju i Górnej Szwabii, który zdarza się statystycznie co 2-5 lat i który powoduje powódź.

Ren może wylać

Jak podają służby, powodzie mogą wystąpić również na Renie. Jedna z najdłuższych rzek w Europie może miejscami wylać z brzegów w poniedziałek wieczorem. Zgodnie z danymi służb powodziowych Nadrenii-Palatynatu poziom wody w okolicach Koblencji może dojść do pięciu metrów i będzie on prawdopodobnie wzrastał do końca tygodnia.

Most w Duisburgu Zdjęcie: Jochen Tack/picture alliance

Jak pisze dziennik „Rheinische Post”, mieszkańcy Duisburga z zaniepokojeniem spoglądają na zbliżającą się niedzielę. Władze miasta spodziewają się, że do tego dnia woda w Renie może osiągnąć poziom nawet 10 metrów. Dlatego też w najbliższych dniach może zostać podjęta decyzja o zamknięciu kilku ulic. W poniedziałek rano poziom wody w Renie w Duisburgu wynosił 6,66 metrów. Tendencja jest rosnąca.

Sezon powodziowy w Nadrenii Północnej-Westfalii rozpoczyna się pierwszego listopada i trwa do końca marca. W tym czasie, zwykle między Bożym Narodzenim a karnawałem, Ren osiąga najwyższy poziom w roku.

Na razie nie doszło w Niemczech do groźnych sytuacji, choć służby odnotowały pojedyncze incydenty spowodowane wzrostem poziomu wód. W miejscowości Monheim w Bawarii 52-letnia kobieta utknęła samochodem w wodzie. Kobiecie nic się nie stało.

W Dolnej Frankonii z kolei zostały zalane i zamknięte dla ruchu poszczególne ulice.

Według Niemieckiej Służby Meteorologicznej (DWD) pogoda pozostanie w najbliższych dniach łagodna i deszczowa. Sytuacja jest natomiast krytyczna na skraju Alp. – Tam oczekuje się, że opady będą kontynuowane z kilkoma przerwami do środy – mówi meteorolog Sebastian Schappert.

(DPA, Rheinische Post/ gwo)

Chcesz skomentować nasze artykuły? Dołącz do nas na facebooku! >>