Niemcy. Rośnie szantaż przy użyciu nagich zdjęć

Według ankiety przeprowadzonej przez niemiecką agencję prasową DPA wśród krajowych biur śledczych, w 2022 r. w Niemczech odnotowano ponad 2000 przypadków szantażu za pomocą zdjęć zawierających nagie ciała lub prywatnych filmów erotycznych. Tylko w Nadrenii Północnej-Westfalii odnotowano 785 tego typu przestępstw przy użyciu internetu. W Dolnej Saksonii było to 109 przypadków, 308 w Badenii-Wirtembergii i 19 w Kraju Saary. Pierwsze szacunki wskazują, że dane za 2023 rok będą podobne.

Ofiary się wstydzą

Rzeczywista liczba poszkodowanych może być znacznie wyższa, ponieważ wiele ofiar nie zgłasza się na policję ze wstydu.

Tego typu szantaż nie jest niczym nowym. Przestępcy wykorzystują na przykład czaty wideo, aby nakłonić ofiary do rozebrania się przed kamerą internetową i wykonania czynności seksualnych lub przesłania intymnych zdjęć. Według policji następnie grożą opublikowaniem zdjęć lub filmów w internecie i żądają pieniędzy. Szantaż na tle seksualnym jest również znany pod pojęciem „sextortion”.

Trudne dochodzenie

Dane pokazujące skalę zjawiska w całym kraju nie są dostępne, ponieważ nie we wszystkich krajach związkowych prowadzi się tego typu statystyki. Śledczy zakładają jednak, że liczba niezgłoszonych przypadków jest wysoka. Według Krajowego Biura Śledczego Kraju Saary, sprawcy pochodzą z krajów spoza UE: „Wskazuje na to na przykład fakt, że rozmowa jest prowadzona w języku angielskim, a roszczenia pieniężne mają być przekazywane do instytucji bankowych w krajach spoza UE”. Dlatego też policja w Bremie mówi o trudnych dochodzeniach i niskim wskaźniku wykrywalności.

W samej Saksonii do połowy listopada br. poniesiono już straty w wyniku tego typu szantażu o łącznej wysokości ponad 131 000 euro. W Szlezwiku-Holsztynie w 2022 r. wyniosły one 5300 euro. Policja radzi ofiarom, aby nie przekazywały pieniędzy, ponieważ szantaż zwykle nie kończy się po dokonaniu płatności. Zamiast tego należy zgłosić sprawę policji. Ponadto ludzie nie powinni zbyt pochopnie zgadzać się na czaty wideo i powinni aktualizować swoje programy antywirusowe. Istnieje również złośliwe oprogramowanie, które może aktywować kamerę internetową bez wiedzy ofiary – przypomina policja.

(DPA/stef)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>