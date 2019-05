Niemcy: Rośnie liczba zachorowań na raka skóry

W ostatnich latach znacznie wzrosła w Niemczech liczba zachorowań na raka – wynika z danych za lata 2009-2015. Powodem wzrostu nie jest bynajmniej samo korzystanie z ofert wczesnego wykrywania nowotworów. Jak poinformowała kasa chorych Techniker Krankenkasse, tylko co piąty ubezpieczony korzysta z ofert wczesnej diagnostyki.

W latach 2009-2015 liczba zachorowań na czerniaka złośliwego wzrosła o ponad 30 procent, natomiast na mniej groźne nieczerniakowe odmiany nowotworu o 50 procent.

Co siódmy przypadek to czerniak

Rak skóry jest w Niemczech najczęstszym nowotworem. Co roku zapada na niego ok. 270 tys. osób. Co siódmy przypadek to czerniak złośliwy.

Zazwyczaj początek choroby miał miejsce kilkadziesiąt lat temu – wyjaśnia jeden z autorów raportu, hamburski dermatolog Matthias Augustin. Rak skóry rozwija się bowiem przez 20-30 lat. Najwięcej zachorowań dotyczy grupy wiekowej 75-79 lat, gdzie na czerniaka zapadają średnio 843 na 100 tys. osób rocznie.

W grupie wiekowej 20-24 lat liczba nowych zachorowań wynosi tylko 41 na 100 tys. Uderzająca w statystykach jest znaczna liczba przypadków czerniaka u kobiet w wieku 45-54 lat. Powodem może być nadmierne korzystanie z solarium i częste opalanie.

Z diagnostyką na bakier

W analizowanym okresie tylko jedna na pięć ubezpieczonych osób skorzystała z oferty wczesnego wykrywania raka – wynika z raportu. Z badań diagnostycznych korzysta szczególnie mało mieszkańców Berlina, Turyngii i Saksonii-Anhalt, gdzie rocznie mniej niż 17 proc. ubezpieczonych przechodzi badania diagnostyczne.

Biorąc pod uwagę liczbę ludności najwięcej zachorowań na raka skóry odnotowuje się w Hesji, Dolnej Saksonii i Turyngii. Może to wynikać z różnic w statusie społeczno-ekonomicznym, liczby gabinetów dermatologicznych i różnego stopnia korzystania z diagnostyki.

Autorzy raportu podkreślają, że ryzyko zachorowania na raka skóry jest mniejsze u osób, które unikają nadmiernego promieniowania UV poprzez stosowanie kremów do opalania i noszenie specjalnej odzieży.

