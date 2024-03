Niemcy. Rośnie liczba przypadków przemocy w szkołach

Do landowych urzędów kryminalnych i ministerstw oświaty wpłynęły tysiące powiadomień o takich incydentach w szkołach – poinformowała agencja dpa. W samej Nadrenii Północnej-Westfalii, najbardziej zaludnionym kraju związkowym w Niemczech, w 2022 r. doszło do około 5400 brutalnych przestępstw. Dla większości krajów związkowych bardziej aktualne dane nie są jeszcze dostępne.

„Zauważyliśmy, że do szkół zabierane jest więcej broni niż wcześniej” – powiedział dpa przewodniczący Niemieckiego Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół, Sven Winkler. Chodzi głównie o noże i atrapy broni, które są łudząco podobne do prawdziwej broni palnej.

Liczne interwencje policji

W ciągu ostatnich kilku tygodni dochodziło wielokrotnie do poważnych interwencji policjiw szkołach. Jeden z ostatnich incydentów miał miejsce w szkole niedaleko Berlina. 22-latek z nożem i pistoletem na ślepaki wtargnął przed rozpoczęciem lekcji do budynku szkoły w Petershagen. Jeden z pracowników zdołał uruchomić alarm i mężczyzna został aresztowany.

W lutym 17-latek zaatakował nożem czterech uczniów w gimnazjum w Wuppertalu. Został zatrzymany w areszcie pod zarzutem usiłowania zabójstwa.

W kilku krajach związkowych liczba zarejestrowanych przestępstw z użyciem przemocy znacząco wzrosła w porównaniu z okresem sprzed pandemii koronawirusa. Ze statystyk Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Nadrenii Północnej-Westfalii za lata 2019 i 2022, wynika, że liczba takich przypadków wzrosła o ponad połowę, mimo że liczba uczniów w szkołach ogólnokształcących i zawodowych oraz w szkołach medycznych wzrosła tylko o około jeden procent (między rokiem szkolnym 2019/20 a 2022/23).

W Badenii-Wirtembergii według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych doszło do 2243 przypadków przemocy, w Saksonii było ich 1976, w Bawarii odnotowano 1674 przypadki celowego lekkiego uszkodzenia ciała. Policja w Brandenburgii mówiła o 910 tzw. brutalnych atakach. W tych czterech landach liczba takich przypadków wzrosła.

W Berliniekażdego dnia średnio dochodzi do co najmniej pięciu interwencji policji w szkołach. Ze statystyk policyjnych wynika, że w 2022 roku odnotowano 2344 przypadki pobicia. W 2023 roku odnotowano „ponowny znaczący wzrost liczby przypadków”.

Z kolei danych ministerstwa edukacji w Erfurcie za rok 2023 wynika, że w szkołach w Turyngii doszło do 561 przypadków uszkodzenia ciała. W Dolnej Saksonii liczba przypadków przemocy i przestępstw przeciwko osobistej wolności wzrosła z około 520 w roku 2022 do 2680 przypadków w 2023 roku. Do tej kategorii należą przestępstwa takie jak napady, groźby i uszkodzenie ciała.

Różne przyczyn przemocy

Według oceny ministerstwa edukacji w Brandenburgii, przyczyny, dla których uczniowie stosują przemoc lub grożą jej użyciem, są złożone. Obejmują one czynniki takie jak „braki w samkontroli i niskie poczucie własnej wartości, ale także przyczyny natury rodzinnej i społecznej, takie jak doświadczenia z przemocą w rodzinie lub brak akceptacji oraz normy społeczne i wartości oraz poczucie akceptacji w grupie rówieśniczej.

Agresywnemu zachowaniu mogą też sprzyjać treści przemocowe w mediach i na platformach internetowych. Według oceny Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół w Niemczech, wielu nauczycieli ma poczucie, że skłonność do przemocy wzrosła. „Zauważyliśmy, że uczniowie więcej niż wcześniej przynoszą broni do szkoły”– powiedział przewodniczący stowarzyszenia, Sven Winkler.

Chodzi głównie o noże i tzw. atrapy czyli broń do złudzenia przypominającą broń palną. Nie jest jasne, czy dzieci i młodzież mają przy sobie broń, dlatego, że mająskłonności do przemocy, czy też dlatego, że odczuwają strach i chcą jej użyć, żeby się bronić.

Według Winklera, aby zapobiec przemocy, wiele szkół stara się rozbudować sieć socjalną dla uczniów. Często jednak brakuje personelu, czasu i pieniędzy. Inne szkoły z kolei korzystają z usług firm ochroniarskich, jak jedna ze szkół w Bremerhaven. Młodzież wybijała tam okna, groziła i obrażała uczniów i nauczycieli. Prawie codziennie na teren szkoły przychodzili obcy ludzie. Uszkadzali drzwi, odpinając gaśnice i zatykając toalety. Jak poinformowała jedna z pracownic szkoły, „sytuacja zeszłej jesieni była bardzo niespokojna”. Dzięki obecności ochroniarzy nieco się uspokoiło. Takie zdarzenia prawie nigdy nie są zgłaszane przez szkoły ani przez policję mediom i opinii publicznej.

