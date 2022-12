Niemcy: Rośnie liczba aborcji

Jak podał w czwartek 15 grudnia Niemiecki Urząd Statystyczny w Wiesbaden, w trzecim kwartale b.r. odnotowano 26,5 procent przypadków przerwania ciąży. Jest to o 16, 7 procent więcej w porównaniu z trzecim kwartałem roku ubiegłego.

Po spadkach w 2021 roku (minus 5,4 procent w stosunku do 2020 roku) oraz w 2020 roku (minus 0,9 w stosunku do 2019 roku) liczba aborcji w Niemczech wyraźnie wzrosła w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku. Trudno jednak na podstawie danych stwierdzić, czy zjawisko to ma związek z przebiegiem pandemii koronawirusa. Według Urzędu Statystycznego nie jest możliwe dokonanie jednoznacznej oceny.

69,5 procent kobiet, które dokonały aborcji w trzecim kwartale, tego roku miało od 18 do 34 lat. 19,1 procent było w wieku od 35 do 39 lat, 8,6 procent miało ponad 40 lat lub więcej, a 2,7 procent nie miało ukończonego 18 roku życia. Równe 42 procent kobiet, które zdecydowały się na przerwanie ciąży, nie posiadało dzieci.

Jak wynika z danych, 96 procent zgłoszonych zabiegów przeprowadzono po obowiązkowym w Niemczech skorzystaniu z porady.

W przypadku czterech procent do zabiegów usunięcia ciąży doszło z względów zdrowotnych lub z powodu gwałtu.

Większość aborcji (52 procent) przeprowadzono metodą próżniową, a w przypadku 35 procent zastosowano tabletkę poronną Mifegyne.

