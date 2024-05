Niemcy. Rekordowy wzrost płac

Powodem takiej sytuacji jest duża podwyżka płac w połączeniu z wolniejszym wzrostem inflacji. Silny wzrost pensji oraz premie pracownicze, które miały za zadanie zrekompensować skutki wysokiej inflacji, znacznie zwiększyły dochody brutto zatrudnionych w Niemczech. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, wynagrodzenia nominalne wzrosły o 6,4 procent – podaje Federalny Urząd Statystyczny.

Korzyści dla osób o niskich dochodach

Ponieważ jednak ceny wzrosły w tym samym czasie tylko o ok. 2,5 proc., płace realne wzrosły o 3,8 proc. Był to najwyższy wzrost od czasu wprowadzenia statystyk w 2008 r. Tylko raz w drugim kwartale 2023 r. płace nominalne wzrosły silniej niż w obecnie obserwowanym okresie. Wynikało to nie tylko z podwyżek płac, ale także z premii kompensacyjnych wypłacanych z tytułu inflacji, które były zwolnione z podatków przez państwo do kwoty 3000 euro.

W ostatnich miesiącach związki zawodowe wielokrotnie demonstrowały za podniesieniem płac. W wielu przypadkach skutecznie. Zdjęcie: Christoph Soeder/dpa/picture alliance

Ponadprzeciętne wzrosty płac odnotowano szczególnie w sektorach o wysokim odsetku pracowników służby publicznej. Ponadto największe korzyści z rozwoju sytuacji odnieśli pracownicy o stosunkowo niskich dochodach. Płace realne przekładają się na wynagrodzenia brutto w stosunku do zmian cen konsumpcyjnych. Rosnąca od końca 2021 roku inflacja w Niemczech znacznie osłabiła siłę nabywczą pracowników. Płace realne znacznie wówczas spadły. Natomiast od połowy 2023 r., gdy inflacja zaczęła spadać, rozpoczął się wzrost płac realnych.

Ma być jeszcze lepiej

Eksperci ekonomiczni przewidują, że w kolejnych miesiącach 2024 roku nastąpi dalszy zauważalny plus płac. „W bieżącym roku można założyć dalszy wzrost płac realnych, głównie ze względu na uzgodnione już w ubiegłym roku podwyżki płac i spadek inflacji” – napisali ekonomiści w wiosennym raporcie dla niemieckiego rządu. Jednak w 2025 r. płace realne prawdopodobnie „powrócą do poziomu sprzed pandemii”.

