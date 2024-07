Niemcy. Rekord poziomu nadużyć seksualnych wobec nieletnich

– Każdego dnia 54 dzieci i młodych ludzi pada ofiarą wykorzystywania seksualnego w Niemczech – powiedziała w poniedziałek (8.06.2024) minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser podczas prezentacji tzw. federalnego raportu na ten temat za rok 2023. Mówiła o przerażających działaniach, które wprawiają w osłupienie. Dane udostępnił Federalny Urząd Kryminalny BKA w Wiesbaden.

Szczególnie w przypadku wykorzystania seksualnego nieletnich oraz produkcji, rozpowszechniania, nabywania i posiadania związanych z tym treści pornograficznych liczba przypadków znacznie wzrosła. Minister spraw wewnętrznych Niemiec Nancy Faeser wezwała do podjęcia nowej dyskusji na temat przechowywania danych online. Jak zaznaczyła: „Sprawcy nigdzie nie mogą czuć się bezpiecznie. Dlatego potrzebujemy również zobowiązania dostawców usług internetowych do przechowywania adresów IP” – powiedziała socjaldemokratka. Jak podkreśliła, jest to potrzebne w celu identyfikacji sprawców, a tym samym ochrony nieletnich przed przemocą seksualną.

Najwyższy poziom

W 2023 roku BKA zarejestrował 18.497 dzieci poniżej 14. roku życia, które padły ofiarą nadużyć seksualnych, co stanowi wzrost o 7,7 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Odsetek dzieci i młodzieży, w przypadku których podejrzewa się, że doszło do nadużyć, wynosi około 30 procent. Ponadto zarejestrowano 1.277 ofiar wykorzystywania seksualnego w wieku od 14 do 17 lat; według BKA jest to wzrost o 5,5 procent i stanowi najwyższy poziom w pięcioletnim porównaniu.

Wzrost pornografii

Nowy rekord osiągnęła liczba spraw dotyczących pornografii dziecięcej, odnotowując wzrost o 7,4 procent do ponad 45 000 przypadków, podczas gdy liczba przestępstw związanych z pornografią młodzieżową wzrosła o 31,2 procent do około 8 800 przypadków.

– Za wieloma obrazami i filmami, które krążą w sieci, często kryje się ostra i długotrwała przemoc seksualna – powiedziała pełnomocniczka rządu ds. nadużyć, Kerstin Claus. I dodała: „Aby lepiej chronić dzieci i młodzież w przestrzeni cyfrowej, muszą zostać opracowane i wdrożone standardy ochrony również dla internetu”. Jej zdaniem wiele dzieci nie rozróżnia obecnie między światem wirtualnym i rzeczywistym.

Rozszerzenie dochodzeń

Około trzy czwarte dzieci i młodzieży dotkniętych wykorzystywaniem seksualnym jest płci żeńskiej. W ponad połowie przypadków ofiary i podejrzani znali się nawzajem. Wśród poszkodowanych 15.460 było pochodzenia niemieckiego (wzrost o 5 procent) i 3.037 ofiar pochodzenia zagranicznego (wzrost o 24,1 procent).

W związku z rosnącą liczbą przypadków przemocy seksualnej wiceprzewodnicząca BKA, Martina Link, zapowiedziała dalsze rozszerzenie dochodzeń i podkreśliła wysoki priorytet walki z przemocą seksualną wobec dzieci. „Ofiary wykorzystywania seksualnego często doznają poważnej traumy i niejednokrotnie zmagają się ze skutkami tego przestępstwa przez całe życie” – powiedziała Link.

(KNA/EPD/jar)

Chcesz mieć stały dostęp do naszych treści? Dołącz do nas na Facebooku!