Niemcy: Rekordowa produkcja ekoprądu. Sprzyjał klimat

Siła słońca

Chiny prymusem

W rozwoju energetyki słonecznej przodują Chiny. Do końca 2017 r. zainstalowano tam systemy fotowoltaiczne o łącznej mocy 131 gigawatów (GW). Odpowiada to mocy 130 siłowni jądrowych lub około 250 elektrowni węglowych. Niemcy zainstałowały do końca 2017 r. 43 GW, tyle samo Japonia (do końca 2016 r.), a USA 42 GW.