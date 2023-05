Niemcy. Rekordowa liczba nowych obywateli

Prawie 168,5 tysiąca osób przyjęło w ubiegłym roku obywatelstwo Niemiec – podał we wtorek (30.05.2023) Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden. To o 28 procent (37 tys.) więcej niż w 2021 roku i najwięcej od 20 lat.

Według statystyk nowymi obywatelami Niemiec zostało w ubiegłym roku 5 545 Polaków. Największą grupą wśród naturalizowanych były osoby narodowości syryjskiej. Niemiecki paszport otrzymało w 2022 roku 48 300 Syryjczyków, czyli o ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej i siedem razy więcej niż w 2020 roku. Jak podaje Federalny Urząd Statystyczny, średni wiek naturalizowanych w Niemczech Syryjczyków to 24,8 lat. Dwie trzecie z nich to mężczyźni. Były to przede wszystkim osoby, które przybyły do Niemiec w czasie kryzysu uchodźczego w latach 2014-2016 i ubiegały się o międzynarodową ochronę. Obecnie coraz więcej z nich spełnia wymogi nadania obywatelstwa Niemiec.

W ubiegłym roku odnotowano również znaczny wzrost liczby naturalizacji obywateli Iraku i Turcji. Obywatelstwo Niemiec przyjęło 6 800 Irakijczyków (o 54 proc. więcej niż rok wcześniej) oraz 14 200 Turków (wzrost o 16 proc.). Obywatele Turcji byli zatem drugą co do wielkości grupą naturalizowanych obywateli w 2022 r. po Syryjczykach.

Rodzina Irakijczyków podczas uroczystości nadania obywatelstwa Niemiec Zdjęcie: Marijan Murat/dpa/picture alliance

Więcej Ukraińców z niemieckim paszportem

Niemiecki paszport wręczono w ubiegłym 5 600 Ukrainkom i Ukraińcom; to o trzy razy więcej niż rok wcześniej. Większość naturalizowanych obywateli Ukrainy to kobiety (69 proc.) w średnim wieku 36,1 lat. Średni okres ich pobytu w Niemczech przed naturalizacją wynosił 13,3 lat.

Aktualne wymagania dotyczące naturalizacji obejmują wystarczające umiejętności językowe, bezpieczne źródło utrzymania i, co do zasady, minimalny okres pobytu wynoszący osiem lat. Małżonkowie i nieletnie dzieci mogą zostać naturalizowani bez minimalnego okresu pobytu.

Możliwe jest też otrzymanie obywatelstwa zaledwie po sześciu latach pobytu w Niemczech, jeżeli starająca się o nie osoba ma szczególne osiągnięcia integracyjne, co oznacza zazwyczaj dobrą znajomość języka, sukcesy akademickie czy zawodowe oraz zaangażowanie obywatelskie. W ubiegłym roku taką szybszą ścieżkę naturalizacji zastosowano wobec 23 100 osób, z których 60 procent stanowili Syryjczycy.

W obliczu coraz bardziej dramatycznego braku fachowców w Niemczech rząd w Berlinie zamierza złagodzić wymogi dotyczące nadawania obywatelstwa. W maju przyjął projekt ustawy, według którego obywatelem RFN będzie można zostać już po pięciu latach pobytu w Niemczech, a w przypadku szczególnych osiągnięć integracyjnych – po trzech latach. Również urodzone w Niemczech dzieci imigrantów będą miały możliwość szybszego stania się niemieckimi obywatelami, jeżeli jeden z rodziców mieszka w tym kraju przynajmniej przez pięć lat.

(DPA, AFP/widz)

