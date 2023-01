Niemcy. Rekordowa ilość akcjonariuszy

Niemcy mają więcej akcjonariuszy niż kiedykolwiek wcześniej. 12,89 mln osób w tym kraju miało w ubiegłym roku na swoim rachunku papierów wartościowych średnio akcje, fundusze akcyjne lub fundusze ETF (Exchange Traded Funds), wyliczył Niemiecki Instytut Akcji (niem. Deutsches Aktieninstitut, DAI).

Jak podała we wtorek instytucja z Frankfurtu, minimalnie przekroczono poprzedni rekord z 2001 roku (12,85 mln). Część inwestorów zapewne wykorzystała spadek cen na rynkach akcji jako korzystną okazję do wejścia na rynek, natomiast starzy wyjadacze nie dali zniechęcić się wahaniom na giełdzie. Od 2021 do 2022 roku liczba oszczędzających na kapitale w Niemczech wzrosła o prawie 830 tysięcy osób.

– Rok 2022 był bardzo dobry dla kultury kapitału własnego w Niemczech – podsumowała szefowa DAI Christine Bortenlänger. Według raportu, mniej więcej co piąty (18,3 proc.) mieszkaniec Niemiec w wieku powyżej 14 lat był zaangażowany na giełdzie.

Boom wśród młodzieży

Z danych wynika, że najsilniejszy wzrost nastąpił w grupie wiekowej poniżej 30 lat. Liczba akcjonariuszy w tej grupie wiekowej wzrosła w ubiegłym roku o prawie 600 tys. czyli o 40 proc. do prawie 2,1 mln. Przyczyniły się do tego aplikacje, które przez smartfona pozwalają zainwestować nawet niewielkie kwoty. Popularność zyskują także finansowi influencerzy na Instagramie, Tiktoku czy YouTube.

Aktieninstitut mówi nawet o „młodzieżowym boomie” na giełdzie. Opublikowana na początku stycznia ankieta przeprowadzona na zlecenie Związku Banków Niemieckich (BdB) potwierdza ten trend: zgodnie z nią siedmiu na dziesięciu respondentów w wieku od 18 do 29 lat uważa, że akcje nadają się do zabezpieczenia na starość.

Niemiecki rząd musi szybko wprowadzić w życie swoje plany dotyczące emerytur akcyjnych - zażądał Aktieninstitut. Koalicja rządowa "sygnalizacji świetlnej" chce zbudować ze środków publicznych kapitał żelazny, z którego wpływy mają być przeznaczone na stabilizację składek emerytalnych i wysokości emerytur w ciągu około 15 lat.

(dpa/gsz)

