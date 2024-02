Niemcy. Regularny spadek produkcji mięsa

Jak podał w środę (9.02) Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden, w zeszłym roku produkcja mięsa w Niemczech spadła ponownie o cztery procent do około 6,8 miliona ton.

Od czasu szczytowej produkcji (8,25 miliona ton) w 2016 roku jest to siódmy spadek z rzędu. Ogółem w 2023 roku w ubojniach zabito 47,9 miliona świń, bydła, owiec, kóz i koni, oraz 702,2 miliona kurcząt, indyków i kaczek.

Szczególnie wyraźny spadek można zauważyć w przypadku trzody chlewnej. Liczba ubitych świń z 43,8 milionów spadła o 3,3 miliona (7 proc.) w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednak w siedmioletnim okresie można zauważyć spadek liczby ubitych zwierząt z ówczesnych 59,5 miliona o ponad jedną czwartą (26 procent).

Nowy trend

Niemalże podobnie duży spadek w wysokości 1,4 miliona ton do około 4,2 miliona ton odnotowano w przypadku produkcji wieprzowiny. Oznacza to 6,8 procent lub 306 500 ton mniej niż w 2022 roku.

Fakt, że problem wyraźnie dotyczy produkcji mięsa wieprzowego jest odbiciem też pewnego trendu. Chociaż wieprzowina nadal jest produktem, który ostatnio był najczęściej spożywany w Niemczech, to zainteresowanie nią wyraźnie spada. Podczas gdy w 2011 roku na osobę spożywano około 40 kilogramów mięsa wieprzowego, w 2021 roku było to już tylko 31 kilogramów.

Według Federalnego Urzędu Statystycznego do tego stale dochodzi niskie pogłowie świń. Liczba ta spadła do rekordowo niskiego poziomu 20,9 miliona zwierząt w całych Niemczech do maja 2023 roku, do listopada liczba ta nieznacznie wzrosła do 21,2 miliona świń; nadal mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (listopad 2022: 21,4 miliona).

Wzrost importu

Z kolei liczba importowanych zwierząt rzeźnych wzrosła o prawie 20 procent. Stanowią one jednak nadal niewielki odsetek, wynoszący około 1,5 miliona świń. Jednakże w kontekście wprowadzenia przez ministerstwo rolnictwa od 1 lutego rozszerzonego oznaczenia pochodzenia również na niepakowane mięso, ten wzrost jest istotny. Ministerstwo wskazuje tu na zwiększone zainteresowanie konsumentów pochodzeniem mięsa, a dokładniej: lokalnym pochodzeniem kupowanych przez nich produktów.

Liczba bydła rzeźnego w stosunku do roku 2022 spadła o 0,3 procent do trzech milionów sztuk. Jednakże ze względu na zwiększenie się średnich wag rzeźnych, rzeczywista ilość mięsa rzeźnego wzrosła nieznacznie o 0,6 procent, do 992,900 ton wołowiny.

Większe zapotrzebowanie na drób

O wzroście o 1,4 procent do 1,6 mln ton można mówić w przypadku ilości wyprodukowanego mięsa drobiowego w 2023 roku. Jako główny powód statystycy podają szczególnie wzrost produkcji mięsa kurcząt brojlerów i indyków. W ten sposób firmy reagują również na zmienione nawyki żywieniowe w społeczeństwie. Okazuje się bowiem, że produkcja drobiu jest jedyną gałęzią przemysłu mięsnego, w której spożycie na osobę wzrosło znacząco w ciągu ostatnich 30 lat. Mięso drobiowe jest mniej tłuste niż wieprzowina, ma mniej kalorii, ale znacznie wyższą zawartość białka.

Nie mniejszą rolę może odgrywać tu także kwestia ochrony klimatu. Produkcja jednego kilograma mięsa drobiowego wytwarza około 3,5 kilograma równoważnika dwutlenku węgla, gdy dla jednego kilograma wołowiny jest to 14 kilogramów.

Ze statystyk wynika, że branża produkcji mięsa w Niemczech staje przed ogromnymi wyzwaniami. W szczególności hodowcy świń mają duże obawy co do przyszłości. Niepewne jest, jak przyjęty zostanie plan ministra rolnictwa Cema Özdemira z partii Zielonych dotyczący dodatkowego opodatkowania na rzecz dobrostanu zwierząt w produktach mięsnych. Jak podał portal „Table Media”, istnieje już projekt ramowy, który teraz musi zostać zatwierdzony przez resort finansów. Organizacje rolnicze odrzuciły jednak takie plany.

