Niemcy: refundacja in vitro także dla kobiet w średnim wieku

Także kobiety w średnim wieku mają prawo do refundacji zabiegów zapłodnienia in vitro. Orzeczenie to wydał Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe.

Sąd orzekał w sprawie pokrycia kosztów tego zabiegu przeprowadzonego u 44-letniej kobiety, której mąż nie był zdolny do zapłodnienia w sposób naturalny. Jego prywatna kasa chorych odmówiła zwrotu kosztów tego zabiegu w wysokości 17,5 tys. euro, uzasadniając to wiekiem kobiety i argumentując, że w tym wieku częściej zdarzają się poronienia. Ze względu na problemy występujące u mężczyzny sędziowie w Karlsruhe uznali cztery próby zapłodnienia in vitro jako medycznie jak najbardziej uzasadnione. Przy każdej z tych prób istniało co najmniej 15-procentowe prawdopodobieństwo, że transfer zarodka doprowadzi do pożądanej ciąży. Zdaniem sędziów prognozy na pomyślne zakończenie tej terapii były dostateczne.

Trybunał podkreślił, że o powodzeniu terapii decyduje to, że występuje określone prawdopodobieństwo, iż doprowadzi ona do pożądanej ciąży. To, jaki przebieg będzie miała ciąża, nie powinno odgrywać początkowo żadnej roli.

Prawo pary do samostanowienia obejmuje zasadniczo także decyzję o spełnieniu życzenia prokreacji również w zaawansowanym wieku, z uwzględnieniem ryzyka związanego z wiekiem – napisano w orzeczeniu. Inaczej decyzja ta może wyglądać, kiedy ze względu na stan zdrowia rodziców jest mało prawdopodobne, żeby dziecko narodziło się żywe. W przypadku skarżącej pary Federalny Trybunał Sprawiedliwości nie widział jednak takich przesłanek i z tego względu kasa chorych musi w dużym stopniu refundować powstałe koszty.

dpa/ma