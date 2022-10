Niemcy: Rafinerie produkują dalej mimo wycieku z „Przyjaźni”

Po wycieku z rurociągu "Przyjaźń", który zaopatruje również Niemcy w rosyjską ropę naftową, Federalne Ministerstwo Gospodarki zapewnia, że mimo szkód bezpieczeństwo dostaw w Niemczech jest zagwarantowane. Rafinerie w Schwedt i w Leunie nadal otrzymują ropę naftową za pośrednictwem rurociągu - poinformowała rzeczniczka ministerstwa. Wyciek ma miejsce na jednej z dwóch rur, a dostawy rurą „Przyjaźń 1” są kontynuowane, podała agencja AFP.

Potwierdził to także rząd w Brandenburgii, na terenie którego leży rafineria w Schwedt. – Mimo obecnie zmniejszonych mocy produkcyjnych, produkcja nie jest zagrożona, zapewnili mnie akcjonariusze - poinformował minister gospodarki Joerg Steinbach (SPD). Naprawa może jego zdaniem zająć od dwóch do dziesięciu dni.

Rafineria PCK w brandenburskim Schwedt poinformowała jednak, że dociera do niej mniej ropy. "Obecnie dostawy ropy naftowej odbywają się w zmniejszonych ilościach" - podano. PCK nie uważa, by dostawy paliw i oleju opałowego w regionie były przez to zagrożone. Rafineria w Schwedt dostarcza paliwa do znacznej części północno-wschodnich Niemiec.

Rafinerie wcześniej zwiększyły zapasy ropy

Ministerstwo gospodarki Niemiec informuje, że monitoruje sytuację. – Zarówno PCK Schwedt, jak i rafineria w Leunie w ostatnich tygodniach celowo zwiększyły własne zapasy ropy na miejscu, jako środek ostrożności – poinformowała rzeczniczka ministerstwa. Obydwie rafinerie otrzymują również ropę z portów w Rostocku i Gdańsku.

Ze względu na decyzję o embargu na import ropy naftowej z Rosji od 1 stycznia 2023 r., Schwedt i tak potrzebuje alternatywnych źródeł zaopatrzenia w ropę. We wrześniu rząd Niemiec przejął też kontrolę nad dwoma większościowymi właścicielami rafinerii: to spółki zależne rosyjskiego koncernu Rosnieft.

Rzecznik "Rosneft Deutschland" Burkhard Woelki powiedział, że ponieważ wciąż nie wiadomo, jak poważny jest wyciek i ile czasu zajmie jego naprawa, nie można jeszcze oszacować jak poważne będą konsekwencje dla rafinerii w Schwedt.

Rurociąg „Przyjaźń” jest jednym z największych na świecie i dostarcza rosyjską ropę do kilku krajów Europy Środkowej. Jego rury biegną częściowo nad i częściowo pod ziemią.

(DPA,AFP/gsz)