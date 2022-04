Niemcy: Różnice w poziomie emerytur

Różnicę wysokości emerytur na wschodzie i zachodzie Niemiec ostro skrytykowała Partia Lewica. Zwróciła uwagę na rozległy sektor niskich płac na wschodzie Niemiec i wskazała na Austrię, w której emerytury są znacznie wyższe.

„Różnica nie do przyjęcia”

Ustawowa emerytura za ten sam okres ubezpieczenia jest dużo niższa na wschodzie niż na zachodzie Niemiec. W 2020 roku średnia emerytura we wschodniej części kraju po co najmniej 40 latach płacenia składek wynosiła 1252 euro miesięcznie, podczas gdy na zachodzie Niemiec było to 1428 euro. W całym kraju średnia emerytura wyniosła 1371 euro.

Dane te zostały przekazane przez federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych w odpowiedzi na zapytanie klubu poselskiego partii Lewica w Bundestagu.

Soeren Pellmann, pełnomocnik partii Lewica ds. landów wschodnich, skrytykował zarówno średnią krajową, jak i różnicę między wschodem z zachodem kraju. – Niższa o 12 procent emerytura na wschodzie za ten sam dorobek życia stanowi różnicę nie do przyjęcia – oświadczył. – Ale dane ogólnokrajowe są także druzgocące. 1371 euro średnio dla emerytów, którzy mogą wykazać się 40-letnim stażem ubezpieczeniowym, to poważne oskarżenie niemieckiej polityki emerytalnej, które wystawia jej smutne świadectwo – podkreślił pochodzący z Lipska poseł Lewicy.

Za lata ubezpieczenia uważa się cały czas przynależności do ustawowego systemu emerytalnego w Niemczech, w tym także lata, w których osoby ubezpieczone nie płacą składek, np. z powodu bezrobocia. Takie okresy mogą, przynajmniej częściowo, wyjaśnić różnice między wschodem i zachodem Niemiec w tej materii.

Niższe płace na wschodzie kraju również odgrywają tu pewną rolę. Soeren Pellmann zwrócił jednak uwagę, że "duża różnica w wysokości emerytur między wschodnimi i zachodnimi landami Niemiec wynika także z ogromnie rozbudowanego sektora niskich płac na wschodzie Niemiec i całych dekad błędnej polityki na rynku pracy”.

Obejrzyj wideo 03:04 Jaką emeryturę dostają Niemcy, Szwedzi i Holendrzy?

Niemcy wschodni pracują dłużej

Należy jednak zauważyć, że liczby te odnoszą się jedynie do bezpośredniego porównania osób z 40-letnim okresem płacenia przez nie składek ubezpieczeniowych. Wielu mieszkańców wschodniej części kraju ma za sobą więcej lat pracy niż mieszkańcy zachodnich krajów związkowych i dlatego w praktyce pobierają wyższą emeryturę.

W odniesieniu do wszystkich emerytów pod koniec 2020 roku średnia emerytura dla mężczyzn na zachodzie Niemiec wyniosła 1179 i 1249 euro na wschodzie. W przypadku kobiet było to 741 euro na zachodzie i 1065 euro na wschodzie kraju.

Soeren Pellmann ubolewał nad ogólnym ustawowym poziomem emerytur w Niemczech. – W Austrii średnia emerytura jest o 800 euro wyższa niż w naszym kraju, a w całej UE poziom emerytury jest o około 10 procent wyższy niż u nas – podkreślił.

Dodał, że rząd powinien podnieść ogólny poziom emerytur, a także wypłacić emerytom specjalny dodatek energetyczny w wysokości 300 euro.

(DPA/jak)

