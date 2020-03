Niemcy przyjmują pacjentów z Włoch i Francji

Z powodu trudnej sytuacji we Włoszech i częściowo także we Francji niemieckie wojsko przetransportowało kolejnych pacjentów z koronawirusem do Niemiec. W ubiegły weekend specjalny medyczny airbus wyruszył dwukrotnie po 12 Włochów z Bergamo. Teraz przebywają w klinikach w Kolonii, Bonn, Bochum, Koblencji, Westerstede i Hamburgu.

Wojskowy transporter przywiózł też ze Strasburga do Stuttgartu dwóch kolejnych pacjentów na intensywną terapię. Francuzi są leczeni w szpitalu Bundeswehry w Ulm.

Symbol solidarności

Minister obrony Niemiec Annegret Kramp-Karrenbauer mówiła o ważnym „symbolu solidarności”. – Europa musi sobie pomagać – powiedziała szefowa CDU. –

Oczywiście, że wspieramy naszych przyjaciół – dodała.

Szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas napisał na Twitterze: „Solidarność jest kluczem także w walce z koronakryzysem”. Według informacji niemieckiego rządu za udzieloną pomoc dziękowali ministrowie obrony Włoch i Francji.

Bundeswehra została poproszona o pomoc przez włoską obronę cywilną, bo jej środki do przewiezienia pacjentów za granicę okazały się niewystarczające.

Jest jeszcze miejsce

W niemieckich klinikach jest jeszcze wystarczająco dużo miejsca, aby pomieścić tych, którzy z powodu wywołanej koronawirusem choroby Covid-19 potrzebują respiratorów. „Tak, gdzie to możliwe, pomagamy inym krajom” - zapewnił Heiko Maas.

Jak poinformował niemiecki MSZ, dla włoskich pacjentów pośredniczono już w znalezieniu 73 miejsc w ośmiu krajach związkowych Niemiec. 30 pacjentów z Francji trafiło z kolei na leczenie do Badenii-Wirtembergii, Nadrenii-Palatynatu, Hesji i Kraju Saary. Sześciu Francuzów w ciężkim stanie przebywa w klinice Charité w Berlinie, a po dwóch pacjentów w klinikach uniwersyteckich w Essen i Hamburgu.

(DPA/dom)