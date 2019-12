Niemcy przyjęły migrantów uratowanych na Morzu Śródziemnym

Jak poinformował w piątek (20.12.19) w Berlinie resort spraw wewnętrznych, krótko przed Bożym Narodzeniem 132 uchodźców uratowanych na Morzu Śródziemnym zostało przewiezionych drogą powietrzną z Włoch do Niemiec. Niektórzy z nich tuż po wylądowaniu z powodu ciężkiego stanu zostali hospitalizowani. Transport jest wynikiem porozumienia ws. redystrybucji migrantów zawartego we wrześniu br. W styczniu przybędzie do Niemiec kolejna stuosobowa grupa uchodźców. Jak poinformowało na twitterze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Niemiec, dopiero procedury azylowe pozwolą stwierdzić, kto z uchodźców będzie mógł pozostać w Niemczech.

RFN należy obok Włoch, Malty, Francji i Finlandii do tych krajów, które zadeklarowały gotowość przejęcia z Włoch migrantów uratowanych na Morzu Śródziemnym. W przeszłości Rzym odmawiał zgody na zawinięcie do włoskich portów statków ratowniczych z uchodźcami na pokładzie. Decyzję tę uzasadniał trudnościami w zapewnienieniu migrantom odpowiedniej opieki.

Brak solidarności

Jak dotąd brak jest w UE solidarnego rozwiązania ws. uratowanych migrantów. W myśl porozumienia o relokacji, które podpisało we wrześniu pięć wspomnianych wyżej krajów, do włoskich lub maltańskich portów mogą wpływać wyłącznie statki organizacji pozarządowych oraz jednostki wojskowe. Następnie w ciągu czterech tygodni od zejścia migrantów na ląd musi dojść do „ich redystrybucji”.

Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Włoch po tym, jak dalszych 64 migrantów przejęła Francja, liczba migrantów przewiezionych z Włoch do innych krajów UE wzrosła od września br. do 392 osób. Zostali uratowani przez statki ratownicze „Cigala Fulgosi”, „Sea Watsch”, „Gregoretti”, „Open Arms”, „Eleonore” oraz „Ocean Viking”.

dpa/jar

