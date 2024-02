Niemcy przyjęły małą liczbę Rosjan - są dane

Jak wynika z odpowiedzi rządu Niemiec na pisemne pytanie posłanki Clary Buenger z partii Lewica, od początku 2022 roku takie zezwolenie na pobyt zostało wydane 2035 osobom z Rosji ze względów prawnych lub pilnych powodów humanitarnych. Z tej odpowiedzi, udostępnionej także Niemieckiej Agencji Prasowej (DPA), wynika również, że ostatnio co miesiąc o azyl w Niemczech ubiegało się średnio przeciętnie 190 Rosjan w wieku od 18 do 45 lat. Tylko niewielka część z nich została uznana za uprawnioną do otrzymania azylu.

Według podanych informacji, skorygowany wskaźnik ochrony dla należących do tej grupy wiekowej rosyjskich wnioskodawców wyniósł 10,5 procent w styczniu tego roku, w porównaniu do około 25 procent w roku ubiegłym i prawie 40 procent w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 roku. Skorygowany wskaźnik ochrony dotyczy wyłącznie tych cudzoziemców, których wnioski o azyl zostały rozpatrzone pod względem merytorycznym przez Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (BAMF). Tzw. decyzje formalne – podjęte na przykład dlatego, że ktoś wycofał swój wniosek lub za jego rozpatrzenie odpowiada inny kraj członkowski UE – nie są tu uwzględnione.

Radosław Sikorski o Nawalnym. "Rosyjski bohater" To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Clara Buenger zarzuciła kanclerzowi Olafowi Scholzowi niedotrzymanie obietnicy przyjęcia osób, które nie chciały brać udziału w wojnie z Ukrainą, ponieważ stanowiłoby to naruszenie prawa międzynarodowego. Wezwała przy tym rząd w Berlinie, aby poinstruował BAMF, że należy zapewnić dobrą ochronę nie tylko rosyjskim dezerterom, ale także Rosjanom odmawiającym służby wojskowej ze względu na ich przekonania.

Zdaniem posłanki partii Lewica powinno zostać wydanych znacznie więcej wiz humanitarnych, ponieważ większość z tych Rosjan utknęła obecnie w krajach trzecich i nie może bez wizy wjechać do Niemiec. Dyrektor zarządzający organizacji Pro Asyl, Karl Kopp, skrytykował dziś (21.02.2024), że Unia Europejska zamiast wspierać ich decyzję o tym, by nie brać udziału w wojnie, pozwoliła na dalsze zaostrzenie przepisów wizowych dla Rosjan mogących dostać powołanie do służby wojskowej.

Według Eurostatu od lutego 2022 roku do końca 2023 roku o azyl w jednym z państw Unii Europejskiej mogło ubiegać się zaledwie około 9 tysięcy Rosjan podlegających obowiązkowi służby wojskowej.

(dpa/jak)

