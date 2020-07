Niemcy przyjęły kolejne dzieci z greckich wysp

Kolejnych sześcioro dzieci z obozów dla uchodźców na greckich wyspach Morza Egejskiego przyjechało do Niemiec. Afgańscy chłopcy w wieku 13 i 14 lat wylądowali na lotnisku we Frankfurcie 26 czerwca, jak poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na zapytanie Niemieckiej Agencji Prasowej (DPA). Są to chłopcy należący do pierwszej grupy w sumie 53 małoletnich bez opieki, z których większość przybyła do Niemiec już w kwietniu.

Według jednej z rzeczniczek, mają oni teraz przejść w Niemczech „otwartą procedurę azylową”. Jednak nawet w przypadku odmowy mogą na razie pozostać w RFN, ponieważ Niemcy zazwyczaj nie wydalają małoletnich bez opieki.

Pomoc dla dzieci i ich podstawowych rodzin

Zgodnie z decyzją wielkiej koalicji rządowej z marca, Niemcy chcą przyjąć 350-500 dzieci z greckich wysp Morza Egejskiego. Tamtejsze obozy są kompletnie przepełnione, a warunki higieniczne są katastrofalne. Rozważane jest przyjęcie dwóch grup dzieci, najlepiej dziewczynek, które podróżują bez swoich rodzin, a także ciężko chorych dzieci i młodzież, które pilnie potrzebują leczenia. Ponieważ wśród uchodźców prawie nie ma dziewcząt, które podróżują samotnie, rząd federalny chce teraz skupić się na chorych, dorastających imigrantach. Według wcześniejszych oświadczeń ministra spraw wewnętrznych Horsta Seehofera (CSU), łącznie z krewnymi może to dotyczyć około 900 osób.

„Niemcy są gotowe, by jak najszybciej przyjąć te dzieci, w tym ich najbliższych krewnych”, powiedziała rzeczniczka. „Proces przyjmowania został już rozpoczęty i ma trwać przypuszczalnie do sierpnia. Pierwszego transferu rząd federalny spodziewa się pod koniec lipca 2020 roku”. Jak zaznaczyła rzeczniczka, przygotowania są w pełnym toku.

Kwarantanna dla przybywających

47 dzieci i młodzieży, które przybyły do Niemiec w kwietniu spędziło dwa tygodnie na kwarantannie w Dolnej Saksonii, zanim zostały rozdzielone między kraje związkowe. Ponieważ w tym czasie doszło do rozluźnienia obostrzeń, sześciu chłopców mogło w ubiegłym tygodniu wyjechać bezpośrednio do różnych krajów związkowych.

Przed odlotem zostali przetestowani na obecność koronawirusa. „Negatywny wynik testu jest warunkiem wstępnym dla przeniesienia z Grecji do państwa członkowskiego”, powiedziała rzeczniczka. Czwórka z nich została zakwaterowana w Dolnej Saksonii, a dwóch w Bawarii, gdzie mieszkają już krewni lub znajomi.

(DPA/jar)