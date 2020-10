Niemcy. Przygotowania do szczepień na COVID-19 jeszcze w tym roku

Rząd Niemiec przygotowuje się do kampanii na rzecz szczepień przeciwko koronawirusowi jeszcze przed końcem tego roku. Jak donosi tabloid „Bild-Zeitung”, w tym tygodniu niemiecki resort zdrowia zwrócił się pisemnie do rządów krajów związkowych o podanie do 10 listopada adresów punktów szczepień. Łącznie w całych Niemczech ma powstać 60 takich ośrodków. Według gazety, ośrodki te są niezbędne do zagwarantowania skuteczności szczepionki. Musi ona być przechowywana w ujemnej temperaturze 78 stopni, a wiele gabinetów lekarskich w Niemczech nie posiada odpowiednich urządzeń chłodzących. Jak podaje tabloid, podczas wideokonferencji landowych ministrów zdrowia, która odbyła się na początku tygodnia, szef resortu zdrowia Jens Spahn (CDU) poinformował, że firma BioNTech z Moguncji jest bliska zatwierdzenia szczepionki. Zapytany, kiedy spodziewa się pierwszych szczepień, polityk CDU powiedział, że „może do tego dojść jeszcze przed końcem roku” – cytuje gazeta za uczestnikami konferencji.

Pół roku na kampanię na rzecz szczepień

Z kolei tygodnikowi „Der Spiegel” minister zdrowia powiedział, że szczepionki przeciwko COVID-19 dla niemieckiej ludności oczekuje on „na początku przyszłego roku”. Jak zaznaczył, możliwe jest również, że szczepionka uzyska homologację dopiero po marcu. Jens Spahn ostudził jednocześnie oczekiwania co do skuteczności szczepionek. „Oczywiście, że najlepiej byłoby, gdyby szczepionka zapobiegała nowym infekcjom. Ale korzystne byłoby także złagodzenie przebiegu choroby” – powiedział minister, który sam padł niedawno ofiarą infekcji koronawirusem.

Od dopuszczenia szczepionki może upłynąć sześć do siedmiu miesięcy, zanim dojdzie do zaszczepienia ludności. Spahn podkreślił jednocześnie dobrowolny charakter szczepień. Wywiad z ministrem zdrowia dla tygodnika „Der Spiegel” został przeprowadzony jeszcze przed zdiagnozowanym u niego zakażeniem.

Obecnie prace nad szczepionkami przeciwko COVID-19 prowadzone są pod wielką presją na całym świecie. Ponad 40 substancji jest poddawane badaniom klinicznym.

Niemiecka firma BioNTech współpracuje z amerykańską firmą Pfizer.

(AFP/jar)

