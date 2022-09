Niemcy. Przestępczość zorganizowana przynosi miliardowe dochody

– Nie wolno nam lekceważyć zagrożenia, jakie stanowi przestępczość zorganizowana – powiedział Holger Muench, szef niemieckiego Federalnego Urzędu Śledczego (BKA), podczas prezentacji w Berlinie bilansu za 2021 r. Muench mógł też powiedzieć, że „zagrożenie jest większe niż kiedykolwiek”, bo wartość szkód obliczana przez jego urząd w ciągu jednego roku wzrosła ponad dwukrotnie: z 837 mln do aż 2,2 mld euro.

Prawie 700 postępowań przygotowawczych

Jednocześnie BKA odnotował nowy rekord w liczbie postępowań przygotowawczych. W ciągu jednego roku liczba ta urosła z 594 do 696. W tym wzroście niemiecka minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser dostrzega również pozytywny aspekt. – Presja na przestępczość zorganizowaną w Niemczech jest większa niż kiedykolwiek wcześniej – powiedziała. Dotyczy to przede wszystkim rynku narkotykowego. Prawie co drugie postępowanie śledcze ma związek z handlem i przemytem środków odurzających.

Szef BKA Holger Muench (z przodu) i minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser

Przestępczość zorganizowana cechuje się międzynarodową siecią powiązań, podkreślał w trakcie konferencji Holger Muench. W 2021 r. odnotowano prawie 500 dochodzeń „z odniesieniami do krajów zagranicznych”. Dodał, że przechwycone wiadomości z zaszyfrowanych komunikatorów zapewniły „lepszy wgląd w struktury” zorganizowanej przestępczości.

Zlikwidowane plantacje i laboratoria narkotykowe

Uzyskane w ten sposób informacje pozwoliły zapobiec licznym zagrożeniom dla życia i zdrowia, „od niebezpiecznego uszkodzenia ciała, poprzez porwania, aż po planowane zabójstwa”. Do sukcesów w walce z międzynarodowym handlem narkotykami Muench zalicza przede wszystkim przechwycone transporty narkotyków, a także zlikwidowane plantacje i laboratoria.

Handel narkotykami jest istotnym źródłem dochodów dla grup przestępczych – mówił szef BKA. Z tego obszaru często finansuje się inne przestępstwa. Dlatego od rynku narkotyków trzeba zacząć „walkę z praniem pieniędzy”. Według jego koncepcji główną rolę powinien odgrywać Europol, policyjna agencja Unii Europejskiej z siedzibą w Hadze w Holandii.

„Jesteśmy na dobrej drodze”

Holger Muench stwierdził, że życzyłby sobie większego wsparcia ze strony niektórych członków UE, na przykład w kwestii dostępu do wspólnych baz danych.Nie wyjawił jednak, jakie konkretne kraje ma na myśli. Generalnie jednak szef BKA pozytywnie ocenił międzynarodową współpracę organów śledczych: „Jesteśmy na dobrej drodze” - powiedział.