Niemcy przekażą WHO 500 milionów euro

– To największa roczna kwota, jaką Niemcy kiedykolwiek przekazały na wsparcie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – zaznaczył minister zdrowia Niemiec Jens Spahn (CDU). Do obiecanych już przez Niemcy 110 milionów euro, przekazanych na walkę z koronawirusem, do dyspozycji WHO zostanie przekazane kolejne 200 milionów euro. Wsparcie to musi jeszcze zostać zatwierdzone przez parlament, ale rząd jest optymistyczny, że stanie się to na początku lipca, stwierdził Spahn.

Oprócz tego, 41 milionów euro jest przeznaczonych na podstawowe zadania WHO. Do dyspozycji organizacji zostaną również przekazane maseczki i sprzęt medyczny, taki jak respiratory. – Wspólnie chcemy zwalczać światowe problemy zdrowotne – powiedział Spahn, zaznaczając, że gesty te są wyrazem międzynarodowej solidarności.

Reforma WHO konieczna

Polityk CDU podkreślił też, że reformy WHO są niezbędne. Jego zdaniem pandemia koronawirusa pokazała, że świat potrzebuje silnej i transparentnej Światowej Organizacji Zdrowia, która musi być w stanie przewodzić i koordynować reakcje na światowe kryzysy zdrowotne. Z drugiej strony, jak podkreślił Spahn, WHO jest zobowiązana do składania sprawozdań ze swojej działalności.

Jens Spahn wierzy, że szczepionka na koronawirusa zostanie opracowana w rekordowym tempie

Minister wyjaśnił także, że wszyscy ludzie powinni mieć dostęp do szczepionki na koronawirusa. Zdradził, że jest pełen nadziei, że taka szczepionka zostanie wynaleziona w rekordowym tempie.

Krytyka WHO

Jens Spahn i minister zdrowia Francji Olivier Véran rozmawiali z dyrektorem generalnym WHO Tedrosem Adhanomen Ghebreyesusem o wzmocnieniu WHO, ale i reformach organizacji. Wśród tematów rozmów znalazła się również kwestia wsparcia WHO przez Unię Europejską. Światowa Organizacja Zdrowia została skrytykowana ze względu na reakcję na wybuch epidemii.

Prezydent Donald Trump wytknął WHO, że ta wspólnie z Chinami tuszowała rozprzestrzenianie się COVID-19. Trump zapowiedział zakończenie współpracy Stanów Zjednoczonych z WHO. USA są największym płatnikiem składek na tę organizację. Amerykański budżet na 2020 i 2021 rok przewiduje przekazanie jej 553 milionów dolarów. Dwuletni budżet WHO wynosi 4,8 miliardów dolarów.

(EPD)/gwo

