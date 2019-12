Niemcy: przedświąteczna amnestia

Od listopada co najmniej 1200 osób przedterminowo opuściło niemieckie ośrodki penitencjarne. Dane te przedstawiło niedzielne wydanie „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, podsumowując zapytania skierowane do resortów sprawiedliwości poszczególnych landów. Amnestia objęła osoby, których wyrok miał się skończyć na przełomie roku.

Niektóre kraje związkowe jednoznacznie uzasadniły przedwczesne wypuszczenie więźniów okresem świątecznym.

Na przykład w Kraju Saary, gdzie na wolność wyszło dziewięć osób, nazwano to „aktem człowieczeństwa”. Także landy jak Dolna Saksonia (59 zwolnień), Turyngia (9), Szlezwik-Holsztyn (14), Meklemburgia-Pomorze Przednie (16) oraz Hamburg (35) jako powód podawały święta.

Badenia-Wirtembergia, gdzie więzienne mury opuściło „kilkaset osadzonych”, w argumentach powoływała się na aspekt psychologiczny. Według przedstawicieli tamtejszego resortu sprawiedliwości, taka decyzja przysłuży się procesowi resocjalizacji. Więźniowie bowiem podczas świąt „odnajdą drogę powrotną do swoich rodzin”.

Brandenburgia, która udzieliła amnestii 43 osobom, wymieniła powody praktyczne, czyli „odciążenie personelu więziennego”. Decyzji tej przyświeca idea, by w dni świątecznie musiało pracować mniej funkcjonariuszy, ze względu na zredukowaną liczbę więźniów oraz brak kolejki oczekujących na zwolnienie.

W Berlinie wypuszczono 142 osoby. Tam jednak amnestia nie wynika ze świątecznego nastroju. „Zbiorowa amnestia dotyczy nie tylko chrześcijan, ale ludzi wszystkich wyznań” – wyjaśnił resort. Decyzja o wypuszczeniu więźniów na wolność wiąże się więc „mniej ze świętami, a więcej z faktem, że pod koniec roku poradnie są często bardzo zajęte”. Także szukanie pracy lub mieszkania jest wówczas trudniejsze. Przedwczesne wyjście na wolność ma więźniom ułatwić tę sytuację.

Również Nadrenia Północna-Westfalia, gdzie wypuszczono 522 osadzonych, jako argument podaje „względy społeczne”. Podobnie – Brema (12 osadzonych) oraz Nadrenia-Palatynat (123). Saksonia-Anhalt (22) wyjaśniła, że za amnestią nie stoją „żadne szczególne powody religijne lub organizacyjne. Boże Narodzenie to po prostu wyjątkowe święto”.

Za to w Bawarii amnestii nie było. Tamtejsze władze poinformowały, że „istnieją inne wystarczające możliwości, by umożliwić osadzonym spędzenie świąt w gronie rodziny”. 368 więźniów musi poczekać na odzyskanie wolności lub na urlop do czasu po świętach lub po nowym roku. Z więzień wyjdą tylko ci, których wyrok i tak skończyłby się w grudniu lub na początku stycznia.

FAS, kna / jak

Chcesz skomentować ten artykuł? Dołącz do nas na Facebooku! >>