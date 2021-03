Niemcy przedłużają kontrole na granicy z Czechami i Austrią

Niemcy przedłużyły kontrole na granicy z Czechami i Austrią o kolejne dwa tygodnie – poinformowało niemieckie MSW. Oznacza to, że będą one obowiązywać do końca marca. Minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer w wywiadzie dla monachijskiego dziennika „MuenchnerMerkur" wyraził nadzieję, że kontrole do Austrii skończą się nieco wcześniej. W tym celu Berlin będzie dokładnie obserwował środki podjęte w celu ochrony przed infekcją i rozprzestrzenianiem się mutacji koronawirusa w Tyrolu. Będzie o tym mowa także podczas wizyty kanclerza Austrii Sebastiana Kurza w Berlinie w czwartek 18 marca.

Jak zaznaczył Seehofer, rząd w Berlinie rozmawiał w środę (17.03.2021), jak „poradzić sobie teraz z wieloma urlopowiczami”. Dużym wyzwaniem jest spodziewane natężenie ruchu turystycznego w okresie świąt wielkanocnych.

Berlin apeluje do obywateli, aby powstrzymali się od podróży, które nie są niezbędne. – Zakazać urlopu we własnym kraju, ale zwolnić Majorkę i potem mówić ludziom, że nadal nie powinni tam latać – to racjonalnie niezrozumiałe – krytykował polityk prawicowo-populistycznej AfD, Alexander Gauland.

Czechy i Tyrol obszarami mutacji

Niemcy zaliczyły w lutym Czechy, Słowację i znaczną część Tyrolu do tzw. obszarów mutacji koronawirusa. Oznacza to ogromne utrudnienia w podróży i wjeździe z tych regionów do Niemiec. Obecnie podróże do Niemiec z Czech, Słowacji i Tyrolu możliwe są jedynie dla obywateli Niemiec i obcokrajowców zamieszkałych w Niemczech. Przewidziane są wyjątki m.in. dla kierowców ciężarówek i pracowników transgranicznych zatrudnionych w ważnych dla systemu sektorach. Przy wjeździe do Niemiec muszą oni przedłożyć negatywny wynik testu na koronawirusa. Test nie może być starszy niż 48 godzin.

Niemcy zaliczyły znaczną część Tyrolu do tzw. obszarów mutacji koronawirusa

Decyzja Berlina o przedłużeniu kontroli granicznych spotkała się z krytyką władz Tyrolu. Premier tego kraju związkowego Guenther Platter (OeVP) uznał ją za bezpodstawną. Jak mówił, nawet niemiecki minister zdrowia Jens Spahn przyznał, że południowoafrykański szczep koronawirusa w Tyrolu to zaledwie 3,5 procent infekcji, z kolei w niemieckim Kraju Saary ponad 15 procent. – Mimo to Tyrol jest celowo piętnowany, podczas gdy Niemcy w dalszym ciągu powstrzymują się od zastosowania ścisłych środków kontroli w przypadku graniczącego z Niemcami francuskiego regionu Mozeli – skarżył się Platter. Austriacki polityk liczy na to, że Komisja Europejska i rząd w Wiedniu położą kres tej „nieuzasadnionej szykanie” wobec Tyrolu.

Wzrost infekcji, niewielki odsetek zaszczepionych

W Niemczech, gdzie częściowo poluzowano restrykcje, znowu rośnie liczba zachorowań na COVID-19. Urzędy zdrowia zgłosiły do Instytutu Roberta Kocha (RKI) 13.435 nowych zakażeń. To o 4289 przypadków więcej niż tydzień temu. Siedmiodniowa zachorowalność na 100.000 mieszkańców wzrosła do 86,2 (tydzień temu wynosiła jeszcze 65,4). W związku z koronawirusem zmarło 249 kolejnych osób.

Niemcy zaszczepiły do tej pory dwoma dawkami szczepionki nieco ponad 3 mln osób. To około 3,6 procent całej populacji – wynika z danych ministerstwa zdrowia. Co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało ponad 6,8 mln osób.

Pomimo problemów z preparatem AstraZeneca rząd Angeli Merkel obstaje przy celu, jakim jest zaproponowanie do końca lata każdemu obywatelowi zaszczepienia się.

