Niemcy. Brakuje antybiotyków dla dzieci

Obecnie brakuje w całych Niemczech penicyliny, jak powiedział gazetom grupy medialnej Funke Michael Hubmann, szef Stowarzyszenia Lekarzy Dzieci i Młodzieży. „To jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ penicylina jest najlepszym antybiotykiem przeciwko zakażeniom wywołanym streptokokami” – dodał Hubmann. Jeśli pediatrzy zmuszeni są sięgnąć po inne powszechnie stosowane antybiotyki, wzrasta ryzyko wystąpienia antybiotykooporności.

Obecnie istnieją również trudności z dostępnością salbutamolu, który jest ważnym lekiem przeciwdziałającym astmie i przewlekłym chorobom płuc. Zdaniem Hubmanna problematyczna jest także sytuacja, jeśli chodzi o ilość gabinetów pediatrycznych w Niemczech. Jak wskazał: „W ciągu ostatnich 30 lat wykształcono zdecydowanie zbyt mało pediatrów, a teraz na emeryturę przechodzą roczniki wyżu demograficznego i pozostawiają ogromną lukę”.

Przeciążone szpitale dziecięce

Szef Stowarzyszenia Lekarzy Dzieci i Młodzieży skarżył się również, że z powodu przeciążenia wiele oddziałów dziecięcych nadal jest zmuszonych przenosić ciężko chore dzieci do innych szpitali. „To stało się gorzką codziennością w czasie zimy” – powiedział Hubmann. „Już się przyzwyczailiśmy do regularnego przewożenia dzieci z Monachium do Garmisch, ponieważ w Monachium nie ma już wolnych łóżek” – dodał.

Na początku grudnia dwie z czterech klinik w okolicach Norymbergi nie miały już żadnego wolnego łóżka.

Obietnice poprawy sytuacji w gabinetach

We wtorek (9 stycznia) przedstawiciele lekarzy spotykają się w Berlinie z ministrem zdrowia Niemiec Karlem Lauterbachem na szczycie dotyczącym opieki zdrowotnej. Dyskusja ma dotyczyć sytuacji lekarzy praktykujących w przychodniach ogólnych oraz pediatrów.

Przed spotkaniem szef niemieckiego resortu zdrowia zapewnił o ulgach dla gabinetów lekarskich. Jak zapewniał we wtorkowym programie 'Morgenmagazin' w ZDF: „Zadbamy o to, aby dużo mniej osób musiało przychodzić do gabinetów, aby proces był mniej biurokratyczny i aby gabinety lekarskie stały się bardziej atrakcyjnym miejscem pracy”.

(AfP/jar)

Lubisz nasze artykuły? Zostań naszym fanem na facebooku! >>