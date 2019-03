Niemcy: praworządność w europejskim programie CDU/CSU

„Niezależna rada ekspertów będzie w przyszłości w każdym kraju UE systematycznie kontrolować wolność i praworządność, aby zagwarantować ich przestrzeganie na całym obszarze europejskim. W przypadku poważnego udowodnionego naruszenia, sprawa będzie kierowana do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej” – czytamy w przyjętym w poniedziałek (25.03.2019) programie niemieckich chrześcijańskich demokratów.

Decyzja o sankcjach większością głosów

„W przypadku wyroku skazującego konieczne są sankcje” – zapowiadają CDU i CSU zaznaczając, że przy uchwalaniu sankcji nie powinna obowiązywać zasada jednomyślności. Sankcje mogłyby zostać zablokowane jedynie przez większość Parlamentu Europejskiego lub większość krajów UE.

Pomysł rady ekspertów forsował od kilku tygodni kandydat europejskich chadeków EPL na stanowisko szefa Komisji Europejskiej Manfred Weber. Podczas prezentacji programu polityk bawarskiej CSU potwierdził, że w przypadku objęcia urzędu stworzy radę ekspertów, mającą być - jak się wyraził - „Komisją Wenecką Unii Europejskiej”.

- To nie jest problem partyjny, lecz kwestia fundamentalna: czy jesteśmy w stanie przeforsować zasady, które uważamy za ważne – wyjaśnił Weber. Dodał, że program jest orężem w walce z prawicowymi populistami.

Współpraca z Europą Środkową jak równy z równym

Niemieccy chadecy zadeklarowali wolę bliskiej współpracy ze wszystkimi krajami w UE, „niezależnie od tego, czy są małe czy duże”. - Ważnym celem jest ścisła współpraca «jak równy z równym» z naszymi partnerami w Europie Wschodniej i Środkowej” – zapowiedziały CDU i CSU. Autorzy programu wskazali na szczególne znaczenie niemiecko-francuskiego partnerstwa.

Niemieckie partie chadeckie opowiedziały się za podejmowaniem decyzji w polityce zagranicznej większością głosów i przezwyciężeniem „zasady jednomyślności”.

Polityka migracyjna przestała dzielić

CDU i CSU chcą, aby liczba uchodźców przyjeżdżających do Europy „pozostała na niskim poziomie”. Proponują budowę europejskich „ośrodków tranzytowych”, z których osoby nie mające podstaw do zabiegania o azyl miałyby być odsyłane do krajów pochodzenia.

Program zawiera skierowane do wszystkich krajów UE wezwanie do solidarności w polityce migracyjnej, nie ma w nim jednak odniesienia do relokacji uchodźców. Chadecy chcą natomiast europejskiej „harmonizacji” przepisów o przyjmowaniu uchodźców i przyznawaniu im azylu.

Polityka migracyjna była w przeszłości przedmiotem ostrych sporów między CDU a bawarską CSU. Konflikt między szefową CDU Angelą Merkel a przewodniczącym CSU Horstem Seehoferem o mało co nie doprowadził do rozbicia sojuszu obu partii. Po zmianie liderów w obu ugrupowaniach (szefostwo CDU przejęła w grudniu ubiegłego roku Annegret Kramp-Karrenbauer, a stanowisko lidera CSU Markus Soeder), relacje między partiami tworzącymi wspólny klub parlamentarny w Bundestagu uległy zdecydowanej poprawie.