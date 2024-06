Niemcy. Prawie wszyscy płacą bezgotówkowo

98 procent respondentów płaci cyfrowo lub kartą przynajmniej od czasu do czasu, jak podało w poniedziałek (24.06.2024) stowarzyszenie cyfrowe Bitkom. Sklepy i restauracje, które nie mają takich możliwości płatniczych prawdopodobnie będą miały coraz większe trudności. 76 procent respondentów stwierdziło, że przeszkadza im, jeśli nie mogą przy kasie dokonywać płatności zbliżeniowych. 73 procent wręcz domaga się wprowadzenia prawnego obowiązku oferowania co najmniej jednej opcji płatności elektronicznej.

Chociaż nadal istnieją różnice między grupami wiekowymi, młodsze osoby są generalnie bardziej skłonne do płatności bezgotówkowych. Jak jednak wynika z badania przeprowadzonego przez Bitkom, odrzucenie „płacenia wyłącznie gotówką” i żądanie prawnego obowiązku wprowadzenia płatności kartą jest rozpowszechnione również wśród osób w wieku 65 lat i starszych.

Według Bitkom, prawie wszystkie osoby w wieku poniżej 65 lat przynajmniej od czasu do czasu płacą bezgotówkowo. Potwierdziło to także 93 procent osób starszych. Istnieją zauważalne różnice między grupami wiekowymi, szczególnie jeśli chodzi o rodzaj płatności zbliżeniowej: 83 procent osób w wieku od 16 do 29 lat korzysta ze smartfona lub smartwatcha. Robi to również 75 procent osób w wieku od 30 do 49 lat. Wśród osób w wieku od 50 do 64 lat odsetek ten wyniósł 68 procent, podczas gdy wśród osób w wieku powyżej 65 lat było to tylko 18 procent.

Płatności gotówką tracą na popularności

Elektroniczne płatności prawdopodobnie będą nadal rosły. 80 procent ankietowanych stwierdziło, że coraz rzadziej używa gotówki. 62 procent twierdzi, że nie brakowałoby im gotówki. – Jednak połowa przyznaje również, że gdy płaci elektronicznie, wydaje więcej pieniędzy – wyjaśniło stowarzyszenie cyfrowe. Jak zapewnił prezes Bitkom Ralf Wintergerst: „Elektroniczne płatności są szybkie, wygodne, bezpieczne i ostatecznie również efektywne dla firm”. – Klienci powinni sami decydować, w jaki sposób chcą płacić, a ta swoboda wyboru powinna być w Niemczech wszędzie oczywistością – dodał ekspert.

Bitkom przeprowadził w maju telefoniczną ankietę, na reprezentatywnej grupie 1005 osób w Niemczech.

(AfP/jar)

