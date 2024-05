Niemcy. Prawie połowa nie wierzy w rosyjski atak na NATO

Chociaż zachodni eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa uważają, że rosyjski atak na terytorium NATO jest prawdopodobny w perspektywie kilku lat, to dla wielu mieszkańców Niemiec jest to nierealistyczny scenariusz. Pokazuje to sondaż ośrodka YouGov, przeprowadzony na zlecenie Niemieckiej Agencji Prasowej DPA. Zdaniem 36 proc. dorosłych mieszkańców Niemiec jest prawdopodobne lub raczej prawdopodobne, że do 2030 roku rosyjskie wojska zaatakują kraj należący do Sojuszu. Z kolei 48 proc. uważa taki scenariusz za nieprawdopodobny bądź raczej nieprawdopodobny – wynika z sondażu. 15 proc. respondentów nie potrafiło odpowiedzieć na pytanie, jak prawdopodobna jest rosyjska napaść na kraj NATO.

Spośród uczestników badania, którzy podali, że w ostatnich wyborach do Bundestagu głosowali na populistyczno-prawicową AfD, odsetek osób uznających rosyjski atak na zachodni Sojusz za nieprawdopodobny był znacznie wyższy niż wśród zwolenników innych partii – zauważa agencja DPA.

Stosunkowo niewielu Niemców spodziewa się, że to ich kraj będzie celem ewentualnego ataku Rosji. Takiego scenariusza nie wyklucza jedynie 23 proc., zaś przeciwnego zdania jest 61 proc.

Złe oceny stanu armii

Jednocześnie mało kto jest zadowolony z obecnego stanu niemieckich sił zbrojnych, Bundeswehry. Tylko 2 proc. respondentów było przekonanych, że Bundeswehra jest obecnie dobrze przygotowana do obrony kraju, a 12 proc., że „raczej dobrze”.

39 proc. źle ocenia przygotowanie niemieckiej armii. Taki sam odsetek respondentów wskazał na odpowiedź „raczej źle”. Osoby starsze gorzej oceniają stan Bundeswehry niż młodsi.

Większość twierdzi też, że również jeżeli chodzi o obronę cywilną, w Niemczech jest jeszcze wiele do zrobienia. Zdaniem 79 proc. respondentów stan gotowości władz federalnych i regionalnych do ochrony i zaopatrzenia ludności cywilnej na wypadek wojny jest niewystarczający. Zaledwie co dziesiąty wierzy, że podjęto wystarczające środki zaradcze na taką ewentualność. 11 proc. nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.

DPA przypomina, że pod koniec kwietnia niemiecka minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser podkreśliła konieczność wzmocnienia obrony cywilnej. „Będziemy musieli dokonać znaczących inwestycji w dobre systemy ostrzegania, nowoczesne śmigłowce i inne wyposażenie” – powiedziała Faeser w rozmowie z DPA. To samo – jej zdaniem – dotyczy skutecznej ochrony infrastruktury krytycznej i zaopatrzenia w sytuacjach kryzysowych.

Sondaż przeprowadzono między 3 a 8 maja na próbie 2146 dorosłych Niemców.

(DPA/ widz)

