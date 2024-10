Niemcy: Prawie jedna piąta uczniów pada ofiarą cyberprzemocy

Prawie jedna piąta wszystkich uczniów w Niemczech jest dotknięta przemocą w sieci.Jak wynika z zaprezentowanego w Berlinie badania „Cyberlife” przeprowadzonego przez Sojusz przeciwko Cyberprzemocy we współpracy z kasą chorych Barmer, problem dotyczy ponad dwa miliony dzieci i młodzieży w Niemczech.

Zgodnie z badaniem odsetek uczniów w wieku od 7 do 20 lat, którzy według własnych deklaracji doświadczyli przynajmniej raz cyberprzemocy, wzrósł w porównaniu z 2022 rokiem o 1,8 punktu procentowego, osiągając obecnie poziom 18,5 procent. W dłuższej perspektywie eksperci dostrzegają wyraźne zaostrzenie sytuacji. W 2017 roku jedynie 12,7 procent ankietowanych uczniów zgłaszało, że padli ofiarą cyberprzemocy.

Mało zdecydowane reakcje szkół

Zgodnie z informacjami niemieckiego ministerstwa ds. młodzieży, cyberprzemoc obejmuje „obrażanie, grożenie, upokarzanie lub nękanie osób za pomocą mediów społecznościowych, forów dyskusyjnych, SMS-ów”. Przewodniczący Sojuszu przeciwko Cyberprzemocy Uwe Leest wyraził zaniepokojenie tym rozwojem sytuacji i wezwał polityków do podjęcia działań. Jego zdaniem wpływ społeczny jest nadal bardzo niedoceniany. Rodzice są „przeciążeni, nauczyciele niedostatecznie przygotowani, a szkoły zbyt powściągliwe w swoich reakcjach” – wynika z badania.

Do bieżącej analizy, przeprowadzonej między majem a czerwcem tego roku, przeprowadzono ankietę online wśród reprezentacyjnej grupy 4 213 uczniów, 637 nauczycieli i 1 061 opiekunów prawnych w poszczególnych krajach związkowych.

Co czwarta osoba ma myśli samobójcze

To, co szczególnie niepokoi ekspertów, to fakt, że 13 procent uczestniczących w badaniu dzieci i młodzieży przyznało, że z desperacji sięgnęło po alkohol, tabletki lub narkotyki.Ponad co czwarta osoba dotknięta cyberprzemocą (26 procent) miała myśli samobójcze. W liczbach bezwzględnych oznacza to ponad 500 000 uczniów, wyjaśnił Leest. Jak dodał: „To bardzo niepokojąca liczba, która niestety rośnie w ostatnich latach”.

Sojusz przeciwko przemocy wzywa do rozpoczęcia działań prewencyjnych już w szkołach podstawowych. Podkreślono także potrzebę lepszego szkolenia nauczycieli oraz więcej miejsc wsparcia. Ponadto wezwano polityków do uchwalenia ustawy chroniącej przed cyberprzemocą. W przeciwieństwie do krajów takich jak Francja i Austria, i pomimo dużej liczby osób dotkniętych tym problemem, Niemcy nie mają jeszcze takich przepisów.

