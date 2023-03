Niemcy: prawie jedna czwarta mieszkańców ma obce korzenie

Prawie jedna czwarta mieszkańców Niemiec ma pochodzenie migracyjne – wynika z danych Federalnego Urzędu Statystyczny w Wiesbaden. W 2021 roku w Republice Federalnej Niemiec mieszkało prawie 19 mln osób, które same wyemigrowały albo ich oboje rodziców wyemigrowało do Niemiec. Osoby te stanowią 23 proc. niemieckiego społeczeństwa.

Bez obcych korzeni: prawie 60 mln osób

Konkretnie w Niemczech mieszka obecnie 14,2 mln osób (17,3 proc.), które same wyemigrowały po 1950 roku. Kolejne 4,7 mln osób (5,7 proc.) to potomkowie imigrantów. Potomkowie ci urodzili się już w Niemczech, ale ich rodzice przyjechali do Niemiec po 1950 roku.

W przypadku kolejnych 3,7 mln osób urodzonych w Niemczech jedno z rodziców wyemigrowało do Niemiec po 1950 roku. Jednak zgodnie z nową definicją, na którą powołuje się Federalny Urząd Statystyczny, nie są one zaliczane do osób o pochodzeniu migracyjnym.

Około 59,7 mln mieszkańców Niemiec (72,5 proc.) nie ma pochodzenia migracyjnego – wynika zdanych statystycznych.

Polska na szarym końcu

W porównaniu z krajami Unii Europejskiej Niemcy (17,3 proc.) plasują się powyżej średniej unijnej. We wszystkich 27 krajów członkowskich UE odsetek osób o pochodzeniu migracyjnym wynosi 10,6 proc. – wynika z danych europejskiego urzędu statystycznego Eurostat.

Największy procentowy udział migrantów w społeczeństwie mają Malta (22,3 proc.), Cypr (22,1 proc.) i Szwecja (21,9 proc.), a najniższy – Bułgaria, Rumunia i Polska. W każdym z tych krajów imigranci stanowią niecały 1 proc. społeczeństwa.

Dane te pochodzą z 2021 roku i nie odzwierciedlają jeszcze zmian w ludności po ataku Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

(AFP, DPA/dom)