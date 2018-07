Niemcy: Prawie 300 tys. osób na liście poszukiwanych przez policję

"Welt am Sonntag", powołując się na dane Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA), podaje, że pod koniec ubiegłego roku na liście osób poszukiwanych przez policję znajdowało się dokładnie 297 tys. 820 nazwisk. W przypadku 126 tys. 327 osób chodzi o cudzoziemców, którzy powinni opuścić Republikę Federalną.

Część tych osób "prawdopodobnie wyjechała już z Niemiec", czego nie odnotowano w aktach policyjnych, twierdzi ministerstwo spraw wewnętrznych. W przypadku pozostałych osób, które powinny zostać zatrzymane przez policję, chodzi przede wszystkim o przestępców ściganych listem gończym, więźniów, którzy uciekli z zakładu karnego, skazanych, którzy nie zgłosili się celem odbycia kary oraz osoby stwarzające zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa publicznego, wyjaśnia Federalny Urząd Kryminalny.

Wielu islamistów

W porównaniu z rokiem ubiegłym niemieckie organa bezpieczeństwa odnotowały ponad trzykrotny wzrost liczby przestępstw z motywów politycznych. W tej chwili na liście osób poszukiwanych przez policję z tego powodu znajduje się 4 tys. 151 nazwisk. W większości wypadków chodzi tu o islamistów. Federalny Urząd Kryminalny podaje dalej, że 3 tys.151 nakazów aresztowania mieści się w podkategorii "ideologia religijna". Ponadto 594 nakazów aresztowania dotyczy przestępstw popełnionych z motywów prawicowych, a 144 z lewicowych.

Armin Schuster, który przewodniczy grupie posłów chadeckich w komisji spraw wewnętrznych Bundestagu, domaga się wzmożenia wysiłków na rzecz odnalezienia osób zobowiązanych do opuszczenia Niemiec. "Jeżeli chcemy ująć więcej przestępców, którzy zeszli do podziemia i osób przewidzianych do wydalenia, musimy być bardziej aktywni. Dużą rolę może odegrać tu kontrolowanie dokumentów przez policję. Jakie to może przynieść rezultaty na określonym terenie, o tym mogliśmy się przekonać na podstawie specjalnych kontroli przeprowadzonych podczas szczytu G7 na zamku Elma", powiedział Schuster.

Podczas tego szczytu w 2015 roku policji federalnej w ciągu 20 dni udało się ująć 135 przestępców, na których ciążył nakaz aresztowania i zidentyfikować dodatkowo ponad 1000 osób.

