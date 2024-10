Niemcy: Poziom zadowolenia z życia najniższy w Kraju Saary

Trzy kraje związkowe zajmują pierwsze miejsce w nowym krajowym porównaniu zadowolenia z życia: Szlezwik-Holsztyn, Brandenburgia i Nadrenia-Palatynat.

Spadające zadowolenie

Kraj Saary znajduje się na samym dole rankingu – wynika z opublikowanego we wtorek raportu Federalnego Instytutu ds. Badań Ludności (BiB) w Wiesbaden. W skali od 0 do 10 zadowolenia dorosłych w wieku od 18 do 49 lat, ten najmniejszy kraj związkowy Niemiec uzyskał wynik 5,8 punktów, w porównaniu do 7,1 punktów w sąsiednim kraju związkowym Nadrenii-Palatynacie.

Bawaria, Hamburg i Badenia-Wirtembergia uzyskały 7,0 punktów, Za nimi uplasowały się Nadrenia Północna-Westfalia, Hesja, Turyngia, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Saksonia i Berlin z 6,9 oraz Dolna Saksonia z 6,8 punktami. Saksonia-Anhalt zajmuje przedostatnie miejsce w rankingu z 6,0 punktami.

Ogółem średnie zadowolenie z życia w Niemczech na początku 2021 roku wynosiło 6,7 i przejściowo wzrosło do 7,2 punktów. Do momentu najnowszych danych na koniec 2022 roku średnio ponownie spadło ono do 6,9 punktów. Eksperci z BiB wskazują, że przyczyną tego stanu rzeczy jest wojna w Ukrainie oraz znaczny wzrost inflacji.

Oprócz średniego poziomu zadowolenia, raport BiB uwzględnia również jego występowanie w poszczególnych regionach Niemiec. I tak odsetek osób o niskim poziomie zadowolenia jest najwyższy na północy i wschodzie Niemiec i wynosi około 33 procent, podczas gdy odsetek na zachodzie wynosi około 31 procent, a najniższy jest na południu kraju, wynosząc około 29 procent. W niektórych regionach wschodnich Niemiec odsetek osób o niskim poziomie zadowolenia wynosi nawet 35 procent.

Znaczenie mają dochody

Jednak Brandenburgia i pas miejscowości wokół Berlina zwany „pasem bekonowym” mają jedne z najwyższych poziomów zadowolenia w Niemczech. Z drugiej strony, zadowolenie jest zwykle niższe w regionach o mniejszych dochodach, wyższym bezrobociu i niskich wpływach z podatków, zarówno we wschodnich, jak i zachodnich Niemczech.

„Wartości te odzwierciedlają na przykład różne warunki ekonomiczne w poszczególnych regionach, nawet jeśli różnice w średnim zadowoleniu z życia między głównymi regionami są niewielkie” – wyjaśniła Katharina Spieß, dyrektorka BiB.

Eksperci podkreślili, jak ważne jest poczucie zadowolenia, na przykład dla zakupu mieszkania lub podejmowania decyzji dotyczących miejsca zamieszkania. „Działania mające na celu wzmocnienie regionów, takie jak promowanie edukacji i poprawa sytuacji ekonomicznej, mogą przyczynić się do wzrostu subiektywnego poczucia zadowolenia” – stwierdziła Spieß.

Według Federalnego Instytutu ds. Badań Ludności na osobiste zadowolenie wpływa między innymi miejsce zamieszkania, a także wiek dorosłych, struktura ludności oraz obecność terenów zielonych. Jak podsumowała dyrektorka instytutu: „Nie mamy równych warunków życia”. Ważne jest, aby określić priorytety polityki regionalnej i wdrożyć konkretne środki, na przykład przeciwko zanieczyszczeniu pyłem zawieszonym lub w celu zwiększenia terenów zielonych.

(KNA/jar)

