Niemcy. Powstanie centrum dokumentacji niemieckiej okupacji w Europie i drugiej wojny światowej

Centrum to ma podtrzymywać „pamięć o niemieckiej odpowiedzialności za okrutną drugą wojnę światową i konsekwencjach niemieckiej okupacji” – powiedział kanclerz Niemiec Olaf Scholz w środę (4.5.2022) po dwudniowym spotkaniu jego rządu w zamku Meseberg w Brandenburgii. Podkreślił, że planowane centrum ma służyć dalszemu zajmowaniu się kwestią niemieckiej odpowiedzialności i prowadzeniem niezbędnych badań dotyczących tego tematu.

– W Europie toczy się wojna – podkreślił Scholz. Jego zdaniem dobrze się stało, że właśnie w tym czasie powstaje nowe centrum dokumentacji.

W europejskim kontekście

Podjęta decyzja dotyczy zatwierdzenia projektu koncepcji utworzenia centrum dokumentacji, który został przedłożony przez Claudię Roth, minister stanu ds. kultury. Zaznaczono, że projekt ten został opracowany przez Niemieckie Muzeum Historyczne przy wsparciu międzynarodowej naukowej grupy roboczej, jak i grupy roboczej „Pamięć i Upamiętnienie”, w skład której wchodzą szefowie znaczących niemieckich instytucji, których działalność poświęcona jest badaniom czasów nazistowskich. Projekt ten zawiera zalecenia dotyczące struktury i organów nowej instytucji, a także wystawy stałej oraz miejsca refleksji i pamięci o ofiarach.

– Świadomie umieszczamy naszą politykę pamięci w europejskim kontekście – zaznaczyła Roth. Nowe centrum dokumentacji, jak wyjaśniła, ma naświetlić, „jak niszczycielska dyktatura nazistowska doprowadziła do wojny, zniszczenia i eksterminacji aż do zbrojni Holokaustu w całej Europie, jak informować o tych faktach, badać je i przyjmować jako wezwanie dla obecnie niemieckiej odpowiedzialności i traktować je z powagą”. Co więcej, należy wyraźnie zaznaczyć, jak ważne dla Niemiec i Europy są demokracja, rządy prawa i różnorodność.

– Ten sygnał polityki pamięci jest tym ważniejszy w obecnych czasach, w których w środku Europy toczy się okrutna wojna przeciwko Ukrainie, której towarzyszy propaganda reżimu Putina w sposób rewizjonistyczny pod względem historycznym, który pod względem cynizmu jest nie do prześcignięcia – tłumaczyła Roth.

Teraz do parlamentu

Wraz z podjętą decyzją rząd Niemiec wdraża uchwałę Bundestagu z 9 października 2020 roku. Kolejnym krokiem ma być przekazanie koncepcji Bundestagowi i Bundesratowi w celu przeprowadzenia głosowania. W kolejnym etapie odbędzie się szukanie lokalizacji dla nowego ośrodka dokumentacji.

(KNA/ gwo)