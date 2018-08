Niemcy: Powstanie agencja ds. cyberbezpieczeństwa

Rząd w Berlinie chce skuteczniej chronić państwo i jego obywateli przed cyberatakami. Mając to na uwadze, uchwalił powołanie Agencji ds. Innowacji i Cyberbezpieczeństwa, która na początku przyszłego roku podejmie pracę. Nowa agencja ma dopomóc ministerstwu obrony i ministerstwu spraw wewnętrznych w dotrzymaniu kroku szybko rozwijającemu się postępowi w obszarze bezpieczeństwa komputerowego.

- Chcemy lepiej wykorzystać nasze dokonania w dziedzinie badań podstawowych, stojące w Niemczech na najwyższym światowym poziomie - oświadczyła minister obrony Niemiec Ursula von der Leyen. - Musimy być szybsi i bardziej skuteczni niż potencjalni napastnicy i sprawcy cyberataków - dodała.

"Wielce obiecujące i w najwyższym stopniu innowacyjne projekty"

Nowa agencja ma zatrudniać ok. 100 pracowników, których zadaniem będzie wychwytywanie w możliwie wczesnej fazie różnych obiecujących projektów i udzielać im wsparcia finansowego. Jak wyjaśniła minister obrony "oznacza to, że będziemy się interesować i inwestować już na samym początku w różne projekty badawcze, o których nie wiemy, czy przyniosą na końcu spodziewany efekt, ale które są wielce obiecujące i w najwyższym stopniu innowacyjne". Niektóre z nich zapewne zakończą się niepowodzeniem, za to inne zapewnią ich realizatorom pilnie potrzebną przewagę nad konkurencją - dodała von der Leyen.

Szefowie resortów obrony (l.) i MSW przedstawili projekt agencji ds. cyberbezpieczeństwa

W ciągu najbliższych pięciu lat na cele nowej agencji przeznaczy się ok. 200 mln euro. Z tej sumy ok. 80 procent pójdzie na finansowanie badań naukowych i projektów.

Wzór do naśladowania: amerykańska agencja DARPA

Ursula von der Leyen zwróciła uwagę, że wzorem do naśladowania dla nowej niemieckiej agencji będzie powstała już w 1958 roku amerykańska Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności (DARPA), która ma na swoim koncie liczne sukcesy w dziedzinie Internetu, nawigacji satelitarnej i systemów rozpoznawania mowy.

Jej niemiecki odpowiednik zajmie się m.in. opracowaniem własnych technik szyfrowania wiadomości odpornych na możliwości komputerów kwantowych, jak również opracowaniem oprogramowania pozwalającego na bezpieczne przesyłanie e-maili wraz z ich zawartością w europejskiej sieci internetowej.

(afp, dpa, rtr) / pa